Андрей Макаровский перешел на работу в «Севзапдорпроект»

18.06.2021 [Общество]

Андрей Макаровский с 15 июня назначен директором проектно-изыскательского института «Севзапдорпроект». Об этом сообщает «Премьер» со ссылкой на собственные источники. Михаил Образцов, ранее занимавший должность руководителя института, стал заместителем директора. 

Ранее NewsVo сообщал, Макаровский руководил департаментом городского хозяйства Вологды с октября 2018 года, причем долгое время - до ноября 2019 года - был в должности исполняющего обязанности начальника. В январе 2020 года он занял пост директора АО «Вологдагортеплосеть», а в январе 2021 года - директора МУП «ЖКХ «Вологдагорводоканал». Слухи о том, что он покинет муниципальное предприятие, появились в начале июня. СМИ пророчили Макаровскому переход в администрацию Вологодского района, но там отрицали такой вариант развития событий. 

Тэги: кадры, Вологдагорводоканал, чиновники, назначения

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Презентация трагикомедии «Афроамериканец» состоится в Вологде 25 июня
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Андрей Макаровский перешел на работу в «Севзапдорпроект»
 
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