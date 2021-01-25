Новым гендиректором «Вологдагорводоканала» стал Андрей Макаровский

Андрей Макаровский ушел с должности гендиректора АО «Вологдагортеплосеть» и стал директором МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

«Да, это действительно так. Андрей Макаровский приступил к обязанностям в четверг, 21 января», — пояснили NewsVo в пресс-службе администрации Вологды.

Ранее NewsVo сообщал, что Макаровский занял пост директора АО «Вологдагортеплосеть» в январе 2020 года. До этого он руководил департаментом городского хозяйства с октября 2018 года, причем долгое время - до ноября 2019 года - был в должности исполняющего обязанности начальника.