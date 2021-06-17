Моногоспиталь в Череповце за сутки принял рекордное количество пациентов

В Череповце поставили «антирекорд» по количеству пациентов, принятых коронавирусным госпиталем за сутки — 56 человек.

«Это своеобразный антирекорд, такие цифры были только в пик заболеваемости коронавирусом. Ситуация угрожающая. Пять человек из поступивших сразу были определены в реанимацию. Среди тяжелых пациентов есть 31-летний и 19-летний. В реанимацию отправляют тех, у кого уже есть серьезная пневмония, дыхательная недостаточность, требуется интенсивное наблюдение, кислород или ИВЛ. Департамент здравоохранения планирует увеличить количество коек в моногоспитале Череповца до 500», — пояснила в интервью официальному сайту Череповца начальник отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу департамента здравоохранения Людмила Дубовенко.

На данный момент в моногоспитале 55 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Из них 17 подключены к ИВЛ, 38 получают кислород.

Как ранее сообщал NewsVo, из-за роста количества заболевших коронавирусом в Вологодской области принято решение развернуть вторую очередь коек в моногоспиталях. Кроме того, с 16 июня в регионе вновь вступили в силу ранее введенные запреты на работу кафе и ресторанов по ночам и ряд других ограничений.