В Вологодской области развернут вторую очередь коек в моногоспиталях

14.06.2021 [Общество]

В Вологодской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вновь развернут дополнительные койки в моногоспиталях. На данный момент медучреждение в Вологде заполнено на 82%, а в Череповце — на 92%, в Великом Устюге — на 92%.

— Сегодня я дал поручение председателю правительства развернуть вторую очередь коек в монопрофильных госпиталях и подготовить перечень мероприятий по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе, — сообщил на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что еще 11 июня в моногоспитале Вологды в реанимационном отделении были заняты все койки. Медики отмечают, что в последнее время не только растет общее количество заболевших, но и количество тяжелых случаев. Как правило, "тяжелые" - это пациенты старше 65 лет, с хроническими заболеваниями.

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Тэги: моногоспиталь, коронавирус

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