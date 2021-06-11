В отделении реанимации коронавирусного моногоспиталя в Вологде нет свободных коек

11.06.2021 [Общество]

Все 15 коек реанимационного отделение моногоспиталя в Вологде заняты, сообщает пресс-служба регионального правительства. Более 70 из 179 пациентов на кислороде.

«У нас стопроцентная заполняемость реанимации, все — крайне тяжелые пациенты, — говорит заведующий отделением реанимации Сергей Чернуцкий. — К сожалению, много пожилых людей с сопутствующими заболеваниями, которые отягощают течение коронавируса. Есть и молодые люди. У них болезнь протекает намного тяжелее».

Среди пациентов — молодая женщина, которую госпитализировали на последних сроках беременности в тяжелом состоянии. Ребенка спасли. Сейчас врачи борются за жизнь его матери. 

Медики отмечают, что в последнее время не только растет общее количество заболевших, но и количество тяжелых случаев. Как правило, "тяжелые" - это пациенты старше 65 лет, с хроническими заболеваниями.

— За последний месяц число больных увеличилось вдвое, — подчеркнул начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков. — Если мы хотим, чтобы лечебные учреждения восстановились и вернулись к обычной жизни, нужно вакцинироваться! Говорить о том, что вакцина опасна или неэффективна, — это как плыть против течения на горной реке. Весь мир признал, что «Спутник V» — эффективная вакцина, которая реально вырабатывает защиту в организме человека, что проверено миллионами сделанных прививок.

Ранее NewsVo сообщал, что передвижные прививочные пункты заработают в Вологде и Череповце с 17 июня. Они будут ездить по микрорайонам в дневные и вечерние часы. Актуальное расписание появится на сайтах департамента здравоохранения, администрации Вологды и мэрии Череповца на следующей неделе.  

Тэги: коронавирус

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