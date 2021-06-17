59 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 59 новых случаев коронавирусной инфекции, 52 человека выздоровели, один умер. Такие данные 17 июня опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 46 928 пациентам. Большая часть из них — 43 679 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 131 человек.

Как ранее сообщал NewsVo, из-за роста количества заболевших коронавирусом в Вологодской области принято решение развернуть вторую очередь коек в моногоспиталях. Кроме того, с 16 июня в регионе вновь вступают в силу ранее введенные запреты на работу кафе и ресторанов по ночам и ряд других ограничений.