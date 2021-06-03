Новый завод по производству аммиака могут построить в Череповце

«Фосагро», крупнейшая в России компания по производству фосфорных удобрений, рассматривает возможность строительства нового завода по производству аммиака и карбамида. Объем инвестиций составит около 120 млрд руб. Как сообщил в интервью «Интерфаксу» глава компании Андрей Гурьев, расположено производство будет на одной из уже действующих площадок группы — в Череповце или Волхове.

Эксперты, с которыми поговорил «Коммерсант», предполагают, что с помощью нового азотного завода «Фосагро» стремится обеспечить себя сырьем. Рыночные цены на аммиак сейчас крайне высокие — выше 400 $ за тонну на FOB Черное море, и есть опасения, что такие цены могут сохраниться надолго. Поэтому вопрос сырьевого обеспечения становится актуальным как никогда. Кроме того, в мире растет интерес к аммиаку как носителю водорода в рамках трендов энергетического перехода.

Ранее NewsVo сообщал, что летом 2020 года семья Гурьевых, владельцев «Фосагро», заняла второе место в списке богатейших семейных кланов России. Их состояние на тот момент оценивалось в 5,1 $ млрд.