Новый завод по производству аммиака могут построить в Череповце

03.06.2021 [Экономика]

«Фосагро», крупнейшая в России компания по производству фосфорных удобрений, рассматривает возможность строительства нового завода по производству аммиака и карбамида. Объем инвестиций составит около 120 млрд руб. Как сообщил в интервью «Интерфаксу» глава компании Андрей Гурьев, расположено производство будет на одной из уже действующих площадок группы — в Череповце или Волхове.

Эксперты, с которыми поговорил «Коммерсант», предполагают, что с помощью нового азотного завода «Фосагро» стремится обеспечить себя сырьем. Рыночные цены на аммиак сейчас крайне высокие — выше 400 $ за тонну на FOB Черное море, и есть опасения, что такие цены могут сохраниться надолго. Поэтому вопрос сырьевого обеспечения становится актуальным как никогда. Кроме того, в мире растет интерес к аммиаку как носителю водорода в рамках трендов энергетического перехода.

Ранее NewsVo сообщал, что летом 2020 года семья Гурьевых, владельцев «Фосагро», заняла второе место в списке богатейших семейных кланов России. Их состояние на тот момент оценивалось в 5,1 $ млрд.

Тэги: Фосагро

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