Владельцы «Фосагро» Гурьевы вошли в топ-10 богатейших семейных кланов России

Семья Гурьевых, владельцев «Фосагро», заняла второе место в списке богатейших семейных кланов России по версии Forbes. Их состояние оценивается в 5,1 $ млрд.

— В этом году мы впервые включили в рейтинг семью Гурьевых, владельцев производителя удобрений «Фосагро». Наш основной критерий — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и владеть долями в этом бизнесе. Семья Гурьевых этому критерию соответствует — сын основателя компании, бывшего сенатора Андрея Гурьева Андрей руководит «Фосагро» с 2013 года, является бенефициаром семейного траста, в который Гурьев-старший передал свои акции, — отмечают журналисты.

На данный момент Гурьев-старший является заместителем председателя совета директоров компании, Гурьев-младший - гендиректор и председатель правления.

На первом месте в списке Роттенберги, их состояние издание оценило в $5,45 млрд. Результат на $100 млн меньше, чем в 2014 году, когда семья в первый и единственный раз возглавляла рейтинг. Бизнес-клан Гуцериевых, который пять раз подряд занимал первую строчку рейтинга, переместился на третье место с оценкой состояния $3,2 млрд, что на $2,45 млрд меньше, чем в прошлом году, — из-за «коронакризиса» проекты Гуцериевых в недвижимости сильно обесценились, упали котировки входящей в группу «Русснефти».