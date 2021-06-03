В Нюксенском районе в реке нашли тело мужчины: это может быть пилот разбившегося вертолета

03.06.2021 [Происшествия]

В поселке Леваш Нюксенского района в реке нашли тело мужчины. Есть предположение, что это пилот разбившегося в октябре прошлого года вблизи деревни Бобровское вертолета Robinson R44. 

По данным регионального управления Следственного комитета, тело было обнаружено вечером 2 июня в реке Сухоне местными жителями. У погибшего есть признаки длительного пребывания в воде. Выехавшие на место происшествия следователи СКР осмотрели тело, предметы одежды и личные вещи погибшего.

— Сейчас работает по обнаружению по обнаружению тела в реке территориальное вологодское следственное управление, они будут идентифицировать личность погибшего. Если вдруг окажется, что это действительно пилот вертолета, материалы будут переданы нам. Пока это предположение, каких-то точных, конкретных данных, указывающих на то, что это именно он, нет, — пояснила старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Кристина Лобанова. 

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, устанавливается личность мужчины, назначена судебная экспертиза, опрашиваются очевидцы.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября  в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. Это были президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших не были найдены. Утром 22 октября кресло из вертолета нашли в километре от места крушения. 

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Тэги: гибель человека

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