В Череповце жестоко расправились с щенком

01.06.2021 [Происшествия]

30 мая в Череповце под балконом дома №24 по улице Чкалова нашли мертвого щенка. О страшной находке жители сообщили защитнице животных Ольге Смирновой, та вызвала на место полицию.

По словам Ольги, некую женщину видели несколько раз с похожим щенком. Череповчанка не жила в доме №24 на улице Чкалова, но приходила туда в гости, в притон. Зная о том, что в асоциальной квартире может находиться животное, зоозащитница позвонила в городскую службу отлова с просьбой забрать щенка оттуда. Но служба отлова не приехала.

— Позже щенок был выкинут, предположительно, с 4 этажа. По заключению медицинской экспертизы, которую оплатила защитница животных Ольга Смирнова, у собаки были многочисленные повреждения — разрыв аорты, разрыв печени. А в анальном отверстии нашли полиэтиленовый пакет… По заключению ветеринара, смерть животного произошла из-за острой кровопотери, что может говорить о насильственном механическом воздействии на животное при жизни. Однако, повреждения могли возникнуть и при падении тела с высоты, — сообщает Город Че (заключение имеется в распоряжении редакции).

Ольга рассказывает, что когда она вместе с полицейскими попала в квартиру, откуда, по ее предположению, могли выкинуть щенка, все находившиеся там люди были пьяные, а посреди комнаты лежала полностью голая женщина, которая долго не могла одеться. Сначала жильцы признались, что избили и выкинули щенка, но потом отказались от этих слов. 

Защитница животных Ольга намерена дойти до конца и не оставлять убийство щенка без ответа.

Ранее NewsVo сообщал о похожих случаях жестокости по отношению к животным в Вологде. Так, по данным зоозащитников, 20 мая примерно в 6:45 утра неизвестные выкинули щенка из окна пятого этажа дома №73 на улице Пугачёва. Щенок погиб при падении. В апреле собака погибла после падения с 8 этажа дома №26а на Окружном шоссе. По факту гибели животного возбудили уголовное дело. 

Тэги: жестокость. животные

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