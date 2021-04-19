В Вологде после гибели собаки, выброшенной с восьмого этажа, возбудили дело

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбудили в Вологде после гибели собаки. 10 апреля кто-то выбросил щенка с восьмого этажа.

— Органами предварительного расследования установлено, что 10.04.2021 в период с 17 часов 30 минут по 18 часов 30 минут неустановленное лицо, находясь на балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из домов по Окружному шоссе г. Вологды, реализуя умысел, направленный на жестокое обращение с животным, предвидя неизбежность его гибели, выбросило животное вниз во двор с балкона. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, собака погибла, — сообщает прокуратура.