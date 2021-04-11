Собака погибла из-за падения с 8 этажа в Вологде

11.04.2021 [Происшествия]

Защитники животных разыскивают свидетелей несчастного случая, который произошел вечером 10 апреля по адресу: Вологда, Окружное шоссе, 26а.

– …скинули собаку с 8 этажа... На глазах у гуляющих детей. Пес разбился на смерть, – сообщается на странице ТОС «Охмыльцево».

Защитники животных тут же отреагировали на эту запись, объявив розыск свидетелей происшествия:

– Ищем свидетелей и очевидцев, – говорят волонтёры Общества защиты животных «Велес». – Окружное шоссе, 26а с 8ого этажа около 19:50 выброшен щенок. Погиб на месте. Если у вас есть информация, у кого он жил, кто с ним гулял, где вы его видели последний раз, кто и зачем мог это сделать, если вы все видели... Свяжитесь с нами любым удобным способом по телефонам: 89115335334, 89095976913, 89115130099.

Ранее NewsVo сообщал, что жителю Череповца грозит до 3 лет лишения свободы за жестокое обращение с животным. Мужчина убил собаку ножом. По его словам, он добивал раненого пса. Но сейчас ему предстоит доказать это в суде. 

Тэги: падение, зоозащитники, собака

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