Жителя Череповца подозревают в убийстве собаки

В Череповце полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Местный житель сообщил, что в подъезде дома на улице Олимпийской лежит собака, истекающая кровью. К приезду правоохранителей животное успело скончаться.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый череповчанин 1978 г. р. Мужчина рассказал сотрудникам следственно-оперативной группы, что возвращался после прогулки со своим псом. Якобы в подъезде на них набросилась неизвестная собака и укусила мужчину за руку. По словам задержанного, его пес бросился защищать хозяина и ранил постороннюю собаку. Чтобы прекратить мучения животного, череповчанин взял из дома нож и нанес несколько ударов животному», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области