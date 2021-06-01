Суд отказал «Аквалайну» во взыскании 149 млн рублей из бюджета Вологодской области

1 июня Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал регоператору «Аквалайн» в иске о взыскании 149 млн рублей из бюджета Вологодской области. Таким образом, предыдущее решение областного Арбитражного суда оставлено в силе.

Как ранее сообщал NewsVo, в феврале прошлого года ООО «АкваЛайн» обратился в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к региональному департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования о взыскании задолженности в 149 202 775 рублей 77 копеек.

Свой иск регоператор обосновал тем, что 10 апреля 2018 года между департаментом ТЭК и ООО «Аквалайн» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточной зоне Вологодской области. Услуги регоператора в результате конкурса были оценены в 10 667 751 000 рублей.

После того, как жителям был озвучен высокий тариф на вывоз мусора, общественность возмутилась, и власти были вынуждены вести переговоры с региональным оператором по снижению тарифа на вывоз мусора для населения.

15 октября 2018 было заключено дополнительное соглашение, в котором департамент и «Аквалайн» договорились взимать с населения плату за услугу по обращению с ТКО по ценам, «определенным ниже утвержденного в установленном порядке предельного единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО».

Изначально для восточной зоны области был установлен единый тариф регионального оператора на 2019 год на уровне 800,93 руб. за один кубический метр твердых коммунальных отходов.

«В соответствии с инициативой губернатора Вологодской области региональный оператор применил понижающий коэффициент к единому тарифу регионального оператора в размере 0,80372 для населения Восточной зоны Вологодской области».

Затем, с 1 июля 2019 года приказом департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области для ООО «Аквалайн» был установлен единый тариф регионального оператора на уровне 567,17 за один кубический метр твердых коммунальных отходов. В соответствии с инициативой губернатора Вологодской области региональный оператор применил понижающий коэффициент к единому тарифу регионального оператора в размере 0,93166.

— По итогам года разница между утвержденным предельным тарифом и тарифом, зафиксированным в соглашении, составила 149 202 775 рублей 77 копеек. Указанную сумму общество предъявило к взысканию с департамента. По мнению истца, инициируя применения понижающего коэффициента, он реализовал политическое решение губернатора области, не оформленное правовым актом. Департамент, подписывая соглашение на этих условиях, знал о его неисполнимости. Таким образом, убытки общества в виде неполученного дохода причинены действиями государственного органа и должны компенсироваться из бюджета, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Арбитражный суд Вологодской области решением от 24 февраля этого года отказал в удовлетворении иска. Суд указал, что по условиям соглашения департамент не принимал на себя обязательство выплачивать истцу разницу, возникшую в связи с оказанием населению услуги по обращению с ТКО по ценам, определенным ниже размера утвержденного тарифа. Поэтому основания для выплаты денег из бюджета отсутствуют.

- Кроме того, общество не доказало наступление для себя вредных последствий и не подтвердило правильность расчета заявленной суммы, первичную документацию не представило, ходатайство о назначении судебной экспертизы с целью установления экономической обоснованности применяемых в расчетах тарифов не заявило. В равной степени истец не доказал противоправность действий департамента при заключении соглашения, - отметили в суде.

6 октября 2020 года в отношении регионального оператора была введена процедура наблюдения. ООО «Расчетно-информационный центр Вологда» подал иск в суд о признании фирмы банкротом, в связи с задолженностью в 19 млн рублей. Следующее заседание по этому делу состоится 3 июня.

С самого начала мусорной реформы ООО «Аквалайн» вошел в убытки и стал первым региональным оператором в России, в отношении которого была введена процедура банкротства. Гендиректор «Аквалайн» Алексей Копейкин винит во всем решения чиновников. В разговоре с РБК он пояснил, причиной начала банкротства компании стала просьба властей Вологодской области с 2019 года снизить тарифы на вывоз отходов на 20% по сравнению с установленными ранее.

При этом до этого, компания уже работала в минус. В 2018 году ее убытки составили 11,6 млн рублей. А в 2019 году — 166,78 млн руб.