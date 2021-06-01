Кандидатами «Единой России» на выборы в Госдуму от Вологодской области станут Валентина Артамонова и Алексей Канаев

01.06.2021 [Политика]

«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Вологодской области. По данным регионального отделения партии, в праймериз поучаствовали более 62 тысяч вологжан.

В итоге в список для выдвижения в депутаты Госдумы восьмого созыва партия включит Валентину Артамонову, заместителя губернатора области, и действующего депутата Госдумы Алексея Канаева. В составе межрегиональной группы от Вологодской и Новгородской областей в выборах примет участие гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко.

Региональный оргкомитет также утвердил итоговый список кандидатов предварительного голосования для последующего выдвижения в Законодательное собрание Вологодской области.

— В него вошел 151 кандидат. Среди кандидатов в списке, как действующие депутаты областного парламента — Роман Заварин, Лариса Кожевина, Марина Денисова, Людмила Гусева, Александр Гордеев, Павел Горчаков, Елена Быкова, Сергей Пахарев, Николай Шамурин, Андрей Макаров, Алексей Маслов, Владимир Жильцов, Денис Долженко.  Так и новички предварительного голосования «Единой России» — врачи, учителя, предприниматели, волонтеры, общественники, — сообщает пресс-служба регионального отделения партии. 

Отмечается, что окончательное решение по списку  кандидатов будет принято  в первой декаде  июня президиумом регионального политического совета партии.

Как ранее сообщал NewsVo, процедура предварительного голосования «Единой России» в Вологодской области не обошлась без скандалов. Есть сведения о том, что бюджетникам велели в обязательном порядке регистрироваться на сайте праймериз. О такой практике в редакцию сообщили сотрудники одного из медучреждений региона. А вот студентам ВоГУ не просто дали задание зарегистрироваться на сайте, но и отдать голоса за конкретных кандидатов. Удивило вологжан и поведение перед праймериз действующего депутата Госдумы Евгения Шулепова. Он сначала заявил, что намерен выдвигаться в парламент и даже подал документы для участия в предварительном голосовании, однако в последний день заявил, что не будет в нем участвовать: «Потому что и так знаю, что я хорош!»

 

Тэги: Единая Россия, праймериз

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