Евгений Шулепов подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Бывший глава Вологды, депутат Госдумы Евгений Шулепов подал документы на участие в предварительном электронном голосовании «Единой России». В рамках этой процедуры избиратели определят, какие кандидаты представят партию на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Шулепов планирует участвовать в осенних выборах в парламент, так как хочет завершить уже начатую работу.

— Почему я повторно собрался идти в Государственную Думу? Непросто живет страна: низкие зарплаты, мизерные пенсии, проблемы в экономике, медицине и образовании. 5 лет работая в Госдуме я занимался решением этих задач. Мною подготовлено более 200 законопроектов, 108 из них подписаны Президентом, и уже начинают работать. Но в заделе ещё более 100, и эту работу необходимо завершить, — написал он на своей странице в соцсети.

Кроме того, по словам Шулепова, начатые им реформы лизинговой отрасли, комплексного развития сельских территорий, микрофинансового рынка, кредитной системы тоже требуют завершения.

Портал Город Во напоминает, что о своих намерениях продлить депутатские полномочия Евгений Шулепов заявил еще в самом начале года, чем довольно сильно многих удивил. Так как кандидатом от партии власти предполагалась кандидатура зама губернатора Валентины Артамоновой. Она, кстати, тоже уже подала документы для участия в праймериз.