Сотрудников вологодского медучреждения обязали зарегистрироваться на сайте праймериз «Единой России»?

21.05.2021 [Общество]

В редакцию NewsVo обратились возмущённые сотрудники одного из учреждений здравоохранения, расположенного в Вологодской области. Они сообщили, что на этой неделе их всех попросили срочно подойти к системному администратору с телефонами и учётными данными сайта Госуслуги. 

В процессе выяснилось, что под видом голосования за объект городской среды сотрудники должны зарегистрироваться по двум ссылкам, одна из которых – предварительное электронное голосование за кандидатов от "Единой России", которое пройдёт с 24 по 30 мая, а вторая – Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Тем сотрудникам, кто был занят и не мог подойти, предложили зарегистрироваться самостоятельно, а потом отчитаться об этом руководству. А тем, кто не может зарегистрироваться сам, предложили передать свои пароль и логин от сайта Госуслуги системному администратору, чтобы он помог с регистрацией.

В распоряжении редакции NewsVo имеется документ, подтверждающий эту информацию. 

– В рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» необходимо организовать регистрацию сотрудников Вашего учреждения на сайте https://pg.er.ru для голосования за выбор объектов комфортной городской среды на сайте 35.gorodsreda.ru в срок до 27 мая 2021 года, – сообщается в документе (стилистика и пунктуация сохранены – ред.)

Далее в документе указано название учреждения, адрес, ФИО руководителя и количество сотрудников, работающих в этом учреждении.

– Отчёт об исполнении в соответствии с приложенной формой представить в формате MS Excel СТРОГО в срок до 16 часов 28 мая 2021 года в…, – далее в документе указано название вышестоящей организации и адрес электронной почты, по которому следует выслать отчёт.

Предварительное голосование "Единой России" продлится в течение семи дней, с 24 по 30 мая, в электронной форме. В рамках этой процедуры избиратели определят, какие кандидаты представят партию на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, в Законодательное собрание области. Кандидаты, набравшие большее количество голосов избирателей и возглавившие рейтинг, пойдут на выборы 19 сентября. Жители Вологодской области смогут отдать свой голос с подтверждением личности пользователя через портал Госуслуг.

NewsVo запросил по данному поводу комментарий в департаменте здравоохранения Вологодской области, но там ответили, что "информации, изложенной в обращении", к ним не поступало. 

Тэги: Единая Россия, голосование

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