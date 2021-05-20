Глава администрации Кич-Городецкого района ездил на съемки «Давай поженимся» в Москву

Предприниматель-пчеловод из Вологодского района Дмитрий Олегин, который недавно стал участником передачи «Давай поженимся» на Первом канале, раскрыл личность друга, с которым ездил на съемки в Москву. Оказалось, что Олегина сопровождал руководитель администрации Кичменгско-Городецкого района Сергей Ордин.

- Друзья, познакомлю Вас с тем человеком, с которым мы дружим с 2014 года и который поддержал меня в программе «Давай Поженимся» на Первом канале. Это Сергей Ордин, руководитель администрации Кич-Городецкого района. В 2014 году мы познакомились на торжественном приёме губернатора Вологодской области в честь дня местного самоуправления и с этих пор поддерживаем тёплые отношения друг с другом. Несколько раз Ассоциация пчеловодов Вологодской области проводила съезды пчеловодов в районе, где дружба двух людей переросла в дружбу со всей семьей, - написал Олегин на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщал NewsVo, съемки программы проходили 25 апреля, на них Дмитрий подружился с одной из невест и даже успел съездить к ней в гости в Волгоград. Передача выйдет в эфир 21 мая в 15.15 на Первом канале.

В 2013 году Сергей Ордин был избран главой поселения Городецкое как самовыдвиженец, в 2017 году - депутатом муниципального образования Городецкое Кичменгско-Городецкого района от партии "Единая Россия". По данным сайта rusprofile.ru, пост руководителя администрации района занимает с января 2018 года. 27 ноября 2019 года Сергей Ордин был награжден благодарственным адресом губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова за активное содействие в организации, подготовке и проведении выборов главы региона, состоявшихся 8 сентября 2019 года. В конце 2019 года NewsVo писал, что Ордина заподозрили в мошенничестве.