Вологодский пчеловод Дмитрий Олегин принял участие в телепрограмме «Давай поженимся»

Предприниматель-пчеловод из Вологодского района Дмитрий Олегин стал участником телепрограммы «Давай поженимся» на Первом канале. Съемки состоялись 25 апреля.

Как рассказал Олегин в интервью порталу «Город Во», ведущие программы встретили его очень радушно.

— Программа началась с того, что Дмитрий вышел и спел песню про Вологду, подыгрывая себе на аккордеоне. Ларису и Розу восхитило то, что в свои 24 года парень давно занимается предпринимательством (Дмитрий — Президент Ассоциации пчеловодов Вологодской области). Лариса Гузеева заявила, что видит государственную службу на жизненном пути Димы. (Отметим, что Олегин работал Советником Председателя Общественной палаты Вологодской области), — сообщает издание.

Дмитрий также рассказал журналистам, что на передачу приезжал с другом, однако до выхода передачи в эфир пожелал оставить его личность в секрете. Ведущим и невестам, принимавшим участие в шоу, вологжанин подарил вологодское масло, мед и иван-чай. Редакторы передачи подобрали пчеловоду трех кандидаток в жены: Валерию, кондитера из Вологды, Марию, студентку из Волгограда, и Станиславу из Уфы. Дмитрию больше всего понравилась Мария, они продолжили общение и после передачи.

Дата выхода программы в эфир станет известна позднее.