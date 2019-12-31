Главу администрации Кичменгско-Городецкого района подозревают в мошенничестве

Руководителя администрации Кичменгско-Городецкого района Сергея Ордина подозревают в мошенничестве. Об этом NewsVo стало известно из собственных источников.

По неподтвержденной информации, поводом для разбирательства стало то, что глава администрации взял деньги с лесозаготовителя за выделение делянки, но на самом деле лес не выделил, да и не имел на это полномочий.

В УМВД по Вологодской области так ответили на запрос о стадии расследования уголовного дела.

— Следственным управлением УМВД России по Вологодской области в отношении мужчины 1971 года возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

Подробности уголовного дела в полиции NewsVo сообщить отказались, сославшись на тайну следствия.

В 2017 году Сергей Ордин был избран депутатом муниципального образования Городецкое Кичменгско-Городецкого района от партии "Единая Россия", по данным сайта rusprofile.ru, пост руководителя администрации района занимает с января 2018 года. Судя по странице Ордина в соцсети, в данный момент он продолжает свою работу в администрации района.