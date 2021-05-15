Сухонский молкомбинат в Соколе возобновил выпуск сгущенки

Сухонский молочный комбинат возобновил производство сгущенки.

«Начали с самого популярного и вкусного - сгущенки. В дальнейших планах возобновление выпуска цельномолочной продукции, технологию не меняем", - цитирует исполнительного директора Сухонского молочного комбината Игоря Белоусова портал Город Че.

Ранее NewsVo сообщал, что владельцем полного пакета акций Сухонского молкомбината в Соколе в конце апреля стало ООО «Базальт Агро». Об этом сообщил гендиректор компании Антон Ночёвка (он также является гендиректором зарегистрированного в Грязовце ОАО «Северное молоко»).

В марте на предприятии сложилась «непростая финансово-экономическая ситуация». Она была связана с задержками в расчетах за поставленное молоко-сырье и с временным приостановлением выпуска основных видов продукции. Так, в сети появилось письмо сельхозпроизводителей, ранее поставлявших молоко на Сухонский молкомбинат в Соколе, адресованное губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. В нем хозяйства из Верховажского, Сокольского, Харовского, Вологодского районов сообщают, что предприятие задолжало им около 75 млн рублей за поставленный продукт. Просрочка по некоторым поставкам составляет более пяти месяцев. Тогда областные чиновники сообщали, что собственник предприятия будет разрабатывать антикризисный план с целью оздоровления финансово-экономической ситуации и возобновления бесперебойной производственной деятельности комбината. Однако, по всей видимости, планы собственника предприятия поменялись. 26 апреля в ходе прямого эфира в соцсети глава региона Олег Кувшинников рассказал, что московские владельцы комбината решили его продать.