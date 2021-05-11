Международная акция «Ночь музеев» пройдёт в Вологде 15 мая

11.05.2021 [Культура]

Акция «Ночь музеев» пройдёт в этом году 15 мая. В Вологде к ней присоединяются Вологодский государственный музей-заповедника и Вологодская картинная галерея. В областной столице пройдут концерты, выставки, интерактивные занятия и мастер-классы.

 «Ночь музеев» — международная акция, во время которой посетители могут осмотреть музейные экспозиции ночью. Впервые эта акция прошла в Берлине в 1997 году.

Программа международной акции «Ночь музеев» 15 мая в Вологде

Вологодский государственный музей-заповедник
Вологда, Сергея Орлова, 15, телефон: (8172) 72-25-11

Софийский собор 
19.00; 20.00 –  концерты хоровой академической капеллы г. Вологды, художественный руководитель Елена Назимова.

Колокольня
Есть возможность посетить отреставрированную колокольню, увидеть работу часового механизма. Посетителям также предоставляется редкая возможность увидеть ночную Вологду, т.к. обычно к вечеру колокольня закрывается.

Экспозиция «Природа и история Вологодского края» 
Здесь вас ждут интерактивные площадки: «Археология – угадайка», «Монетный двор», «Занимательная палеонтология», «Водное лото», пентапазлы «Силуэты животных», мастер-классы «Камушек на счастье» и «Веселая карусель», а также детские музейные фильмы «Мишуткины рассказы».

Выставка «Город. Человек. Война», посвящённая Великой Отечественной войне.

Художественный отдел
Ярмарка и мастер-классы от мастеров народных промыслов «Лоскутные украшения», «Ночной город», «Весенняя птичка», «Тетерочное дело».

Юго-Западная башня
1 этаж. Посетителей ждут выставки «Два мира» и «Читаем Агнию Барто», детские мастер-классы и этнографический киномарафон – просмотр фильмов музея «Семенково».

2 этаж. 19.00 и 20.00 – концерты группы «Самозванцы»

Продажа билетов на акцию в Вологодский музей-заповедник в кассе у Софийского собора 15 мая с 12.00. Онлайн-продажа  билетов с 5 по 14 мая на сайте.

Музей кружева
Вологда, Кремлёвская площадь, 12, телефоны: (8172) 72-16-56, 72-44-97

Здесь можно посетить постоянную экспозицию и новую выставку «Кружево Вятской земли», а также поучаствовать в мастер-классах по кружевоплетению и посмотреть фильмы о кружеве.
Работает кафе. 

Музей «Мир забытых вещей» 
Вологда, Ленинградская, 6, телефон: (8172) 21-16-00.

20.00  - спектакль «Сказки  про жизнь» в исполнении заслуженного артиста России  Всеволода Чубенко и Владислава Чубенко.

22.00 - спектакль «Сладкая страсть» в исполнении заслуженного артиста России  Всеволода Чубенко.


Дом Корбакова
Вологда, Октябрьская, 13, телефон: (8172) 72-17-47, 72-55-76, 72-14-33, 72-79-02

17.00 Интерактивная программа по выставке художника-мультипликатора, лауреата премии «Оскар» Александра Петрова с мастер-классом «Что такое фенакистископ».

17.00 Интерактивная программа по анимационным фильмам «Кот в колпаке», «Воробьишко», «Корова» и «Добро пожаловать».

18.00 Мастер-класс «Весенние композиции в технике декупаж».

18.00 Интерактивная программа «Василий Кандинский и живопись на стекле» + мастер-класс «Любопытные мелочи» (пластик, акрил) + показ фильма «Василий Кандинский на Русском Севере».

19.00 Показ фильма «Слепок» – совместный проект Государственного музея изобразительного искусства им. Пушкина и Международного фестиваля современной хореографии Context.

Шаламовский дом
Вологда, Сергея Орлова, 15, телефон: (8172) 72-14-07, 72-12-56

17.00 Мастер-класс по актёрскому мастерству.

18.00 Пока мод от студии Паулины Ивановой.

19.00 Театрализованная экскурсия «Память дома»

17.00-20.00 Фотосессия от фотохудожника Евгения Иванова.

17.00-20.00 Выставка одной картины. Роберт Фальк «Портрет Л.С.Орловой (Люба)» 1948.

Мастерская Пантелеева
Вологда, Козлёнская, 4, телефон: (8172) 21-16-39

17.00 Экскурсия по выставке «Воинская доблесть русского народа в веках», посвящённой 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

17.40 Интерактивная программа, посвящённая 80-летию со дня рождения киноактёра, режиссёра и сценариста Николая Олялина.

19.00 Концерт дуэта – Маргарита Студентова (вокал) и Владимир Максимов (гитара).

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