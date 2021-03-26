Экскурсию, посвященную детским годам Варлама Шаламова, можно посетить в Вологде 27 марта

Премьерный показ театрализованной экскурсии «Память дома» пройдёт в Шаламовском доме в Вологде 27 марта.

– Мероприятие посвящено детским годам Варлама Шаламова, – рассказала NewsVo работник Вологодской картинной галереи Елена Омелина. – Цель этой программы не только рассказ о детстве писателя, но и знакомство с прошлым Шаламовского дома, его обитателями. С помощью оживших вещей, теней прошлого мы попытались создать атмосферу Вологды начала двадцатого века, показать истоки личности известного писателя, нашего земляка Варлама Шаламова.

В показе будут использованы цитаты из повести Варлама Шаламова «Четвёртая Волода».

Всю необходимую информацию можно уточнить по телефонам: (8172) 72-79-02; (8172) 72-14-33.

(12+)

