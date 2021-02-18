Большая выставка «Читаем Агнию Барто!» откроется в феврале в Вологде

18.02.2021 [Культура]

4 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения известной советской поэтессы Агнии Барто. К юбилею Вологодский музей-заповедник готовит большую выставку для детей «Читаем Агнию Барто!»

– Сейчас выставка монтируется, но, заглянув за кулисы музейной жизни, мы обещаем - будет очень интересно! Известнейшие произведения Агнии Барто проиллюстрированы стихами, старинными игрушками, фотографиями, предметами быта. Герои стихотворений оживают в окружении знаковых вещей эпохи, – говорится в анонсе мероприятия.

Выставка начнет работу 27 февраля в Вологодском музее-заповеднике. Посетить её можно будет со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30 (кассы работают до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

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