Мэрии Череповца вновь не удалось продать базу отдыха в Костяевке

Аукцион по продаже базы отдыха мэрии Череповца в деревне Костяевка, намеченный на 12 мая, вновь признан не состоявшимся. На него не поступило ни одной заявки, сообщает «Город Че».

Этой весной, напомним, начальная цена комплекса «недвижимого и движимого имущества» была снижена с 51,3 млн рублей до 44, 989 млн рублей. В комплекс недвижимости входят девять нежилых зданий (пять из них — жилые дома, в основном гостиничного типа), гараж, станция водоочистки и офис.

Ранее NewsVo сообщал, что базу отдыха выставили на торги летом 2020 года. По всей видимости, за это время объектом никто не заинтересовался.

Гостевой комплекс мэрии «Костяевка» расположился в деревне с одноименным названием. Негласно деревня делится на две части: ту, в которую ездят местные жители, они называют между собой Костяевка-2. А еще есть Костяевка-1 – для чиновников.

Там есть несколько баз отдыха, доступных только "для своих". В 2014 году Павел Шабанов писал, что жители Костяевки из-за этого забора лишились подхода к Рыбинскому водохранилищу - им преградил дорогу высокий многокилометровый забор.

Согласно данным Росреестра, участок площадью 70 851 кв.м., где расположен гостевой комплекс мэрии, является землей особо охраняемых территорий и объектов, предназначенной для культурно-оздоровительных целей. В принципе, этим и занимаются приезжающие туда представители избранного круга лиц. А территория действительно «особо охраняется» - сотрудниками МВД и частными охранными фирмами за счет бюджета Череповца.

Подробнее о том, как на обслуживание этого гостевого комплекса мэрии тратились бюджетные деньги, читайте в нашем материале "Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников"