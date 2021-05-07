Мэрии Череповца вновь не удалось продать базу отдыха в Костяевке

07.05.2021 [Общество]

Аукцион по продаже базы отдыха мэрии Череповца в деревне Костяевка, намеченный на 12 мая, вновь признан не состоявшимся. На него не поступило ни одной заявки, сообщает «Город Че».

Этой весной, напомним, начальная цена комплекса «недвижимого и движимого имущества» была снижена с 51,3 млн рублей до 44, 989 млн рублей. В комплекс недвижимости входят девять нежилых зданий (пять из них — жилые дома, в основном гостиничного типа), гараж, станция водоочистки и офис. 

Ранее NewsVo сообщал, что базу отдыха выставили на торги летом 2020 года. По всей видимости, за это время объектом никто не заинтересовался. 

Гостевой комплекс мэрии «Костяевка» расположился в деревне с одноименным названием. Негласно деревня делится на две части: ту, в которую ездят местные жители, они называют между собой Костяевка-2. А еще есть Костяевка-1 – для чиновников.

Там есть несколько баз отдыха, доступных только "для своих". В 2014 году Павел Шабанов писал, что жители Костяевки из-за этого забора лишились подхода к Рыбинскому водохранилищу - им преградил дорогу высокий многокилометровый забор.

Согласно данным Росреестра, участок площадью 70 851 кв.м., где расположен гостевой комплекс мэрии, является землей особо охраняемых территорий и объектов, предназначенной для культурно-оздоровительных целей. В принципе, этим и занимаются приезжающие туда представители избранного круга лиц. А территория действительно «особо охраняется» - сотрудниками МВД и частными охранными фирмами за счет бюджета Череповца.

Подробнее о том, как на обслуживание этого гостевого комплекса мэрии тратились бюджетные деньги, читайте в нашем материале "Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников"

Тэги: муниципальное имущество, мэрия Череповца

ТОП НЕДЕЛИ

Сухонский молкомбинат купило ООО «Базальт Агро» из Грязовца
Полиция объявила в розыск Владимира Костыгова, сына экс-замгубернатора Вологодской области
Ажиотаж на Ермаковской птицефабрике в Вологодском районе был вызван распродажей кур
У задолжавшей более 40 млн рублей вологжанки заберут единственное жилье
В Вологде иномарка на скорости сбила велосипедиста
Вологжанин пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее оказание медпомощи в поликлинике №3
Вологжанин поблагодарил за оперативность полицейских, которые спустя семь лет нашли его угнанное авто
В Сямженском районе водитель «Нивы» уснул за рулем и выехал на встречку
В Вологде столкнулись «Рено» и грузовик
Опубликованы данные об избыточной смертности в Вологодской области с начала пандемии

Последние новости

Ярославца арестовали за торговлю наркотиками в Вологде

Четыре грамма запрещённого вещества он продал своей знакомой, а ещё 15 граммов собирался сбыть неустановленным лицам, но его задержали

165
0

В Грязовецком районе семейную пару осудили за мошенничество на 8,8 млн. рублей

Они брали деньги в долг у знакомых и не возвращали. Оба получили по 4,5 года колонии общего режима.

189
0

8 мая в Череповце включат сирены в память о жертвах Великой Отечественной войны

Через систему оповещения череповчане услышат «Реквием» Роберта Рождественского, стук метронома и звук сирены

177
0

В Вытегорском районе расследуют обстоятельства гибели супружеской пары на охоте

Тела погибших с огнестрельными ранениями обнаружили на берегу реки Кема утром 6 мая

902
0

Экскурсия по выставке находок из реставрируемого Дома Засецких пройдёт в Вологде 10 мая

Сама выставка сейчас занимает два этажа флигеля Дома Дружинина

218
0

В Вологде выпустили книгу о воевавших на фронте сотрудниках НКВД

Вторую часть книги «Бессмертный вологодский батальон НКВД 1941-1945 гг.» презентовали в Вологде 6 мая. Первая часть была выпущена еще в 2019 году.

266
0

Останки 68 солдат нашли вологодские поисковики в ходе экспедиции в урочище «Вороново» в этом году

Это экспедиция, которая проходит с 24 апреля по 8 мая в Ленинградской области

256
0

В Вологде сильный ветер сорвал крышу с остановки и повалил десять деревьев

Вечером 6 мая порывы достигали 18 метров в секунду

504
0

37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

39 человек выздоровело, четверо умерли

257
0

Золото и бронзу завоевал вологжанин на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

Турнир проходит в Казани с 30 апреля по 8 мая

217
0

В России существуют два сайта движения «Бессмертный полк»: народный и государственный

NewsVo публикует ссылки на оба ресурса и рассказывает предысторию

259
0

В Вологде подросток помог задержать подозреваемого в краже игрушек

Мужчина вытащил игрушки из автомата в магазине на улице Пугачёва, выдавив стекло. Сумма ущерба составила 3000 рублей.

285
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ярославца арестовали за торговлю наркотиками в Вологде
В Грязовецком районе семейную пару осудили за мошенничество на 8,8 млн. рублей
8 мая в Череповце включат сирены в память о жертвах Великой Отечественной войны
В Вытегорском районе расследуют обстоятельства гибели супружеской пары на охоте
Экскурсия по выставке находок из реставрируемого Дома Засецких пройдёт в Вологде 10 мая
В Вологде выпустили книгу о воевавших на фронте сотрудниках НКВД
Останки 68 солдат нашли вологодские поисковики в ходе экспедиции в урочище «Вороново» в этом году
 
30.04.2021 [Общество]

Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф

2550
0
07.05.2021 [БлогоVO]

С чего начинается областная столица. Фото стелы со стороны Молочного

83
0
05.05.2021 [Обзор Прессы]

Змеиный сезон: как избежать встречи с гадюкой

665
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика