Стоимость выставленной на торги базы отдыха «Костяевка» под Череповцом снизили до 45 млн рублей

Мэрия Череповца снизила стоимость выставленной на торги базы отдыха возле деревни Костяевка - чиновники не могут найти на нее покупателей.

На официальном сайте опубликовано распоряжение мэрии, согласно которому начальная цена комплекса «недвижимого и движимого имущества» снижена с 51,3 млн рублей до 44, 989 млн рублей. В комплекс недвижимости входят девять нежилых зданий (пять из них — жилые дома, в основном гостиничного типа), гараж, станция водоочистки и офис. Торги по продаже базы в Костяевке назначены на 12 мая, они пройдут в электронной форме, сообщает «Город Че».

Ранее NewsVo сообщал, что базу отдыха выставили на торги летом 2020 года. По всей видимости, за это время объектом никто не заинтересовался.

Гостевой комплекс мэрии «Костяевка» расположился в деревне с одноименным названием. Негласно деревня делится на две части: ту, в которую ездят местные жители, они называют между собой Костяевка-2. А еще есть Костяевка-1 – для чиновников.

Там есть несколько баз отдыха, доступных только "для своих". В 2014 году Павел Шабанов писал, что жители Костяевки из-за этого забора лишились подхода к Рыбинскому водохранилищу - им преградил дорогу высокий многокилометровый забор.

Согласно данным Росреестра, участок площадью 70 851 кв.м., где расположен гостевой комплекс мэрии, является землей особо охраняемых территорий и объектов, предназначенной для культурно-оздоровительных целей. В принципе, этим и занимаются приезжающие туда представители избранного круга лиц. А территория действительно «особо охраняется» - сотрудниками МВД и частными охранными фирмами за счет бюджета Череповца.

Подробнее о том, как на обслуживание этого гостевого комплекса мэрии тратились бюджетные деньги, читайте в нашем материале "Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников"