Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников

Евгения Сибирцева

Newsvo продолжает знакомить читателей с базами отдыха для чиновников в Вологодской области, содержащихся за бюджетный счет. Напомним, ранее мы писали про VIP-отдых чиновников в Усть-Кубинском и Череповецком районах. На этот раз наше внимание привлек еще один объект в Череповецком районе - гостевой комплекс мэрии «Костяевка».

Как выяснил Newsvo, в течение нескольких лет круг избранных лиц в поте лица отдыхает за бюджетный счет в домах с саунами и спутниковым телевидением, а чтобы ничто не могло потревожить покой отдыхающих, их круглосуточно охраняют сотрудники МВД и частных охранных предприятий. И хотя в мэрии Череповца нас заверили, что с 2018 года гостевой комплекс не используется, источники Newsvo утверждают, что в зимние каникулы для развлечения высокопоставленных чиновников туда доставлялись снегоходы спасательной службы Череповца.

«Мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе...»

Гостевой комплекс мэрии «Костяевка» расположился в деревне с одноименным названием. Негласно деревня делится на две части: ту, в которую ездят местные жители, они называют между собой Костяевка-2. А еще есть Костяевка-1 – для чиновников.

Там есть несколько баз отдыха, доступных только "для своих". В 2014 году Павел Шабанов писал, что жители Костяевки из-за этого забора лишились подхода к Рыбинскому водохранилищу - им преградил дорогу высокий многокилометровый забор.

Фото Павла Шабанова.

Согласно данным Росреестра, участок площадью 70 851 кв.м., где расположен гостевой комплекс мэрии, является землей особо охраняемых территорий и объектов, предназначенной для культурно-оздоровительных целей. В принципе, этим и занимаются приезжающие туда представители избранного круга лиц. А территория действительно «особо охраняется» - сотрудниками МВД и частными охранными фирмами за счет бюджета Череповца.

Вид разрешенного использования этого участка - «Территории месторождений минеральных вод, лечебных грязей, рапы лиманов и озер».

Согласно выписке из ЕГРН, в «усадьбе» семь домов. Пять из них были построены в 1993-95 гг.: один, площадью почти 150 кв.м., обозначен как офис, еще два - жилые дома площадью 85 кв.м. и почти 95 кв.м., один двухэтажный дом гостевого комплекса площадью 160 кв.м. и нежилое здание 71 кв.м.

Как в помещичьих усадьбах 19 века, где были помещения для слуг, в гостевом комплексе «Костяевка» есть нежилое здание более 140 кв.м. 1900 года постройки для техперсонала. Еще один домик такого же года постройки обозначен как водоочистка.

Судя по документам госзакупок, в домах есть сауны, спутниковое телевидение и другие элементы счастливого отдыха российского чиновника. Например, монтаж системы отопления только в одном из них обошелся в конце 2011 года в 165 тысяч рублей, закупка кресел в здание офиса – более чем в 220 тысяч рублей, косметический ремонт офиса и двух домов – около 200 тысяч рублей. В домике № 5 два раза в 2011 году обработали наружные стены на общую сумму более 200 тысяч рублей: первый аукцион на 106 800 рублей был размещен 17 мая, но этой обработки, видимо, не хватило, и 27 мая появился еще один аукцион на эти же работы – уже на 129 000 рублей.

«Дай мильен!»

По информации Росреестра, полученной Newsvo 9 января, у этого участка есть два правообладателя – с 16 ноября 2009 года он стал собственностью города Череповца, а с 30 июля 2012 года мэрия передала его в бессрочное (безвозмездное) пользование череповецкого МКУ «Центр комплексного обслуживания» (ред. – не путать с вологодским центром с таким же названием).

Правда, в мэрии Череповца Newsvo ответили, что распоряжением комитета по управлению имуществом мэрии Череповца № 301Р от 30 марта 2018 года ГК «Костяевка» был изъят из оперативного управления МКУ «Центр комплексного обслуживания» и передан в муниципальную казну.

- С 1 апреля 2018 года здания гостевого комплекса законсервированы. Затраты на содержание ГК «Костяевка» в 2018 году составили 880 тысяч 850 рублей 91 копейка, из которых 82 423, 23 руб. – плата за потребление электроэнергии, 798 427.68 – услуги по охране территории, - пояснили в мэрии.

То есть почти миллион бюджетных рублей в 2018 году был потрачен на электроэнергию и охрану законсервированного (по заверениям мэрии) комплекса. Newsvo решил выяснить, сколько же выделялось из бюджета на это культурно-оздоровительное место для чиновников в предыдущие годы.

Мы отправили запрос в мэрию Череповца с просьбой предоставить нам цифры с бюджетными тратами на «Костяевку» за все годы, начиная с 2009-го (год, когда гостевой комплекс перешел в собственность Череповца), однако в мэрии смогли дать нам эти данные почему-то только за 2016 и 2017 год:

- За 2016 год (12 месяцев): 1 982 554,33 рублей, в том числе электроэнергия – 428 654,33; охрана 906 100, земельный налог - 2500, налог на имущество – 645 300. За 2017 год (10 месяцев): 1 592 625,97 рублей, в том числе электроэнергия – 358 623,47; охрана – 620 600; земельный налог - 2500, налог на имущество – 613 400 рублей.

В пресс-службе мэрии сказали, что в предыдущие годы «порядок цифр такой же». Однако мы нашли госзакупки, свидетельствующие о том, что расходы на «Костяевку» и ее обитателей обошлись в гораздо большие суммы - до нескольких десятков миллионов рублей в год.

А расходы, предоставленные мэрией за 2016-17 гг., не отражают реальную картину бюджетных трат – в ответе на наш запрос перечислены не все суммы, израсходованные на содержание гостевого комплекса «Костяевка» в эти годы. Это, например, обслуживание системы водоподготовки, уборка территории базы отдыха и другие работы.

Не будем утомлять читателей перечислением всех трат (их список занял бы десятки листов), остановимся лишь на некоторых.

«А хорошо жить – еще лучше!»

Особенно богатым на бюджетные вливания в этот гостевой комплекс для избранных стали 2011 и 2012 годы.

Так, в декабре 2010 года был проведен аукцион на выполнение проектных работ на объекте "Благоустройство территории гостиничного комплекса мэрии города в д.Костяевка". Согласно данным сайта clearspending.ru, максимальный объем средств бюджета на эти работы в 2011 году – 1 750 000 млн рублей. Исполнителем обозначено ОАО ПИИ "Промлеспроект" из Вологды. Эта же фирма выполняла авторский надзор за проектом, который обошелся в 129 тысяч рублей.

Кроме того, в конце 2011 года было потрачено более 520 тысяч рублей на проведение госэкспертизы проекта.

В октябре 2011 года прошел аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Благоустройство территории гостиничного комплекса мэрии в д.Костяевка". Согласно документам, ООО «СкДорстрой» должно было завершить работы до конца декабря 2012 года и получить за них 64 634 435,46 рублей. Однако 28 декабря 2012 года контракт, о данным сайта госзакупок, был расторгнут по соглашению сторон, на тот момент заказчиком было оплачено 31 841 601 рублей.

А в ноябре 2011 года был опубликован еще один аукцион на те же самые виды работ с ценой 1 625 000 рублей. Его выиграло ОАО "Вологодский трест инженерно-строительных изысканий". Однако на сайте госзакупок на странице с этим аукционом почему-то нет ни списка его участников, ни списка выполненных работ.

Скриншот с гугл-карт.

Глистам тут не место

Вода для чиновников и их гостей должна быть чистой. На это из бюджета Череповца ежегодно тратились десятки, а иногда и более сотни тысяч рублей. К слову, на территории «Костяевки» есть скважина № 506, которая в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом Череповца от 14.02.2014 была закреплена за МКУ "Центр комплексного обслуживания" на праве оперативного управления.

В том же году был заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования скважины и системы водоподготовки. В условиях контракта сказано, что в «Костяевке» должна быть питьевая вода, соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01. С 1 июня по 31 декабря 2014 года эти работы за 135 100 рублей выполняло ООО «Базальт». А, например, в 2016 году такой же контракт был заключен с ООО «Кварц» - на сумму 96 000 рублей. Эта же фирма выполняла работы по техническому обслуживанию системы водоподготовки в 2017 году (48 777 рублей). В 2015 году на техническое обслуживание системы водоподготовки было потрачено 105 040 рублей.

Судя по госзакупкам, у «Центра комплексного обслуживания» есть свои «любимые» поставщики для нужд «Костяевки». Например, ООО «Базальт» в 2014 году занимался также ремонтом электрооборудования в «помещичьих» домах, а с 2015 года эти работы выполняло ООО «Кварц». Оказалось, у них один учредитель – Дмитрий Васенин, просто первая фирма была ликвидирована в июне 2015 года, а вторая – в том же году учреждена. К слову, менее чем за три года существования ООО «Базальт» заработало на госконтрактах более 4,6 млн рублей, из них 4,5 млн – на контрактах с «ЦКО».

Нельзя просто обеспечить питьевую воду – ее нужно проверить в лаборатории. На это тоже тратились десятки тысяч рублей (например, в 2016 году - 57 953,02 рублей).

«Огласите весь список, пжалста!»

На отдыхе нужна телефонная связь, вдруг гости захотят поболтать с коллегами или родными. Осенью 2012 года был проведен аукцион на монтаж оборудования телефонных станций в Костяевке за 180 тысяч рублей.

Однако стационарных телефонов, на обслуживание которых тратятся бюджетные деньги, оказалось мало - бюджет Череповца стал дополнительно разоряться на мобильную связь. За последние годы на нее были потрачены несколько миллионов рублей. При этом в услуги входило в том числе обслуживание федеральных абонентских номеров.

Единственным участником этих аукционов был «Мегафон». Например, в 2011 году на контракт с ним было потрачено 250 тысяч рублей: за эти деньги связью могли пользоваться 82 человека – именно столько номеров обозначено в контракте. Судя по контрактам с сотовым оператором, компания жаждущих отдохнуть в ГК «Костяевка» росла с каждым годом. В 2015 году их стало уже 118 человек. За 695 992 рублей «Мегафон» должен был обеспечить сотовую связь на протяжении всей трассы Череповец – Вологда и услуги на базе технологии 3G в гостевом комплексе «Костяевка». Кроме того, контракт предусматривал 870 минут исходящих вызовов в Европу. Видимо, звонить с мобильников за свой счет не солидно.

В 2016 году условия обеспечения мобильной телефонной связи в аналогичном аукционе остались теми же, за исключением международных вызовов в Европу – количество минут уменьшили до 550 минут. За счет этого цена услуг чуть уменьшилась - 604 822 рублей. Интересно, что в условиях контракта есть такая строчка – «сохранение существующих 124 номера». Видимо, за время пути круг лиц успел подрасти.

Конечно, в условиях аукционов не сказано, что это телефонные номера для отдыхающих в «Костяевке», но зачем тогда прописывать в техзадании наличие сотовой связи именно в этом гостевом комплексе?

Снятие флагов и гирлянд

За несколько лет сотни тысяч рублей ушли на оказание услуг по механизированной уборке территории ГК «Костяевка». В 2013-14 гг. эти работы выполняло ООО «Транс Авто Тур»:

В 2015 году 50 часов уборки снега с участка с помощью трактора обошлись в 50 тысяч рублей, 30 часов уборки в 2016 году - в 33 480 рублей, еще 30 часов в том же году – еще в 34 500 рублей. За 14 890 рублей в 2015 году срубили три аварийных дерева.

А еще для комфортного отдыха нужно ежегодно вырубать сухие ветки и чистить участок от упавших веток. Так, с 17 июня по 28 июня 2013 года эти услуги были оказаны за 49 987 рублей.

К слову, с 2019 года чиновники могут сэкономить на этой статье расходов – достаточно пускать в Костяевку-1 жителей Костяевки-2, чтобы они могли бесплатно собирать там валежник.

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования и сантехнических систем, систем пожарной сигнализации – на все эти услуги за несколько лет ушли миллионы бюджетных рублей.

Newsvo также нашел аукционы на выполнение работ по содержанию имущества ГК «Костяевка». Среди них такие как:

Так, во втором квартале 2016 года право выполнять эти важные задачи досталось ООО «СтройАльянсСеверо-Запад», за что ему заплатили 110 024 рублей.

Особо охраняемая территория

Понятно, что всю эту роскошь нужно охранять. Круглосуточно.

31 декабря 2010 года был заключен контракт с филиалом ФГУП "Охрана" МВД России по Вологодской области на охрану гостевого комплекса с января до марта 2011 года за 246 864 рублей. В марте того же года подписали еще один контракт – до августа полицейские охраняли покой власть имущих за 493 728 рублей, с августа по декабрь 2011 года - за 472 320 рублей, а с января до марта 2012 года – за 486 528 рублей.

14 марта 2012 года «Центр комплексного обслуживания» заключил еще один контракт с МВД – на сумму 2 484 768 рублей до конца года. Интересно, что в документах госзакупки объект охраны почему-то не указан, поэтому можно лишь предположить, что одним из охраняемых по этому контракту объектов был ГК «Костяевка».

В 2013 году на охрану гостевого комплекса было потрачено 1 489 200 рублей. Очевидно, примерно такие же суммы были израсходованы на эти цели в 2014 и 2015 гг.

В аукционе на оказание охранных услуг на 2016 год числится три объекта мэрии, среди которых – ГК «Костяевка». Общая сумма на их охрану составила 2 342 452,64 рубля. На этот раз покой чиновников оберегало ООО Частное охранное предприятие «Локер-Т».

Фото предоставлено Павлм Шабановым.

Newsvo также нашел контракт на охрану «Костяевки» с 1 января до 30 июня 2019 года. За 456 945,36 рублей ООО ЧОО "ЛОКЕР +" круглосуточно обеспечивает одного охранника у центральных ворот усадьбы.

К слову, этот последний контракт примечателен тем, что заказчиком услуг опять числится… МКУ «Центр комплексного обслуживания». Хотя ГК «Костяевку», согласно ответу мэрии Череповца, с 30 марта 2018 года должны были изъять из оперативного управления этого центра. Не получилось?

Оказалось, что «Центр комплексного обслуживания» продолжил заключать контракты на выполнение различных работ в ГК «Костяевка» и в 2018-м, и в 2019 году. Так, 11 января этого года был заключен контракт с ООО «Кварц» на услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования в нескольких зданиях на общую сумму 225 000 рублей. Среди них – ГК «Костяевка».

Предыдущий аналогичный контракт с ООО «Кварц» был заключен 8 июня 2018 года. А 9 июля того же года с этой же фирмой был подписан контракт на обслуживание системы холодного и горячего водоснабжения и канализации на нескольких объектах, включая «Костяевку». Хотя с апреля 2018 года, как утверждают в мэрии, гостевой комплекс был законсервирован.

Все вышеперечисленное - лишь часть бюджетных трат Череповца на обслуживание гостевого комплекса мэрии, но это уже десятки миллионов рублей. Сколько же всего было потрачено на "Костяевку" за все время ее существования? Наверное, особенно это хотели бы узнать череповецкие учителя и воспитатели, которые в 2015 году митинговали против опитимизации системы образования.