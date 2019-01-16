На снегоходах спасательной службы Череповца развлекаются высокопоставленные чиновники?

Источники Newsvo утверждают, что снегоходы «Спасательной службы» Череповца периодически передаются персоналу гостевого комплекса "Костяевка" - элитной базы отдыха для чиновников и членов их семей. Череповецких спасателей возмущает тот факт, что в праздничные дни они остаются без жизненно важного оборудования.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спасательная служба» города Череповца создано для проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. В его зону отвественности входит не только Череповец, но и весь район, а также значительная часть Рыбинского водохранилища.

Плюс к этому череповецкие спасатели нередко помогают в проведении спасательных и розыскных операций в соседних с Череповцом районах, где таких служб просто нет в силу бюджетной нищеты. Очевидно, что хорошее техническое оснащение играет огромную роль в спасении человеческих жизней. И у сотрудников МБУ «Спасательная служба» есть, например, четыре снегохода. Правда, один из них находится практически в нерабочем состоянии, но и трех, в принципе, достаточно.

Так что череповецкие спасатели всегда готовы оказать помощь попавшим в беду людям. Если, конечно, в это время под Череповцом не отдыхают высокопоставленные чиновники. Говорят, что уже несколько лет в зимнее время года два снегохода периодически отправляются в гостиничный комплекс мэрии Череповца «Костяевка» в нескольких километрах от города, и передаются персоналу этой элитной базы отдыха для чиновников и членов их семей.

Жители деревни Костяевка рассказывают, что видели, как в гостиничном косплексе из атомобилая УАЗ «буханки» с надписью «Спасательная служба» выгружали снегоходы. А через несколько дней загружали обратно и увозили.

Перемещение снегоходов случилось и в этом году. С 1 по 5 января. Правда, в этот раз по какой-то причине их отправили своим ходом.

На этом видео, видимо, снят момент отправки снегоходов с базы спасательной службы Череповца 1 января 2019 года. Видео с соответствующим комментарием было размещено на странице социальной сети «ВКонтакте» одного из череповецких спасателей.

Большая удача, что в этот период не случилось чрезвычайной ситуации, где для спасения людей потребовались бы снегоходы. Ведь по правилам запрещено проводить спасательные операции менее, чем на двух снегоходах, а из «рабочих» остался только один.

Получается, что из-за чиновничьих прихотей под реальной угрозой могли оказаться жизни и здоровье людей? И это никого не волнует, кроме самих спасателей?

Узнав об этих фактах, мы начали искать контакты среди спасателей. И двое из них на условиях анонимности подтвердили нам отправку снегоходов «на костяевскую дачу». Более того, по их словам, необходимость такой отправки руководство мотивировало тем, что на снегоходах хотят покататься сыновья губернатора. Правда, сами спасатели этого не видели. Дальше прислуги их не пустили: снегоходы сдали обслуживающему персоналу ГК «Костяевка» под расписку (фото расписки имеется в редакции).

Череповецких спасателей возмущает не только то, что в праздничные дни они остаются без жизненно важного оборудования, но и то, что каждый раз снегоходы возвращались на базу, словно после войны - с разбитым пластиком, гнутыми лыжами и другими повреждениями. И их приходилось чинить за счет бюджетного предприятия. Так случилось и в январе этого года - один из снегоходов был поврежден так сильно, что не смог вернуться своим ходом.

Фото с веб-камер Череповца: возвращение снегоходов на базу 5 января.

А вот что ответили на наш запрос по поводу мероприятий в ГК "Костяевка" в мэрии Череповца:

«Распоряжением № 1318-р от 29.11.2017, в целях оптимизации затрат и сокращения расходов городского бюджета, деятельность ГК «Костяевка» была приостановлена с 01.12.2017 по 30.06.2018 года. Распоряжением комитета по управлению имуществом мэрии города Череповца № 301Р от 30 марта 2018 года, ГК «Костяевка» изъят из оперативного управления МКУ «Центр комплексного обслуживания» и передан в муниципальную казну. С 1 апреля 2018 года здания гостевого комплекса законсервированы. Затраты на содержание ГК «Костяевка» в 2018 году составили 880 тысяч 850 рублей 91 копейка, из которых 82423, 23 руб. – плата за потребление электроэнергии, 798 427.68 – услуги по охране территории». В ГК «Костяевка» в предыдущие годы проводились обучающие семинары, мастер-классы, а также здесь останавливались члены официальных делегаций, прибывающие в город Череповец. Сотрудники мэрии города Череповца, Правительства Вологодской области, а также члены их семей не проживают в ГК «Костяевка». На территории ГК «Костяевка» в период с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 года не проводилось мероприятий».

Сокращение расходов - это, конечно, хорошо, однако, в распоряжение редакции имеется видео разговора, состоявшегося в начале этого года между местным жителем и охранником ГК «Костяевка». В этом диалоге охранник подтверждает функционирование комплекса и присутствие на нем высокопоставленных гостей. К сожалению, мы не можем опубликовать это видео, так как разговор нецензурный и носит крайне оскорбительный характер в адрес руководства региона.

Череповецкая мэрия также сообщает:

«На балансе МБУ «Спасательная служба г. Череповца» находятся 4 снегохода. В период с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 года эта техника была задействована на выездах по патрулированию акватории рек Шексна, Ягорба и Рыбинского водохранилища. В развлекательных целях движимое и недвижимое имущество МБУ «Спасательная служба г. Череповца» не используется».

Хорошая попытка! Однако, все, кто имеет отношение к спасательным службам, знают, что длительные выезды на патрулирование рек и водохранилища на снегоходах не производят. Снегоходы используют только для экстренных нужд в чрезвычайных ситуациях. А на патрулирование череповецкие спасатели отправляются на катере на воздушной подушке да еще совместно с полицией или ГИМС.

К тому же, если снегоходы были на «патрулировании акватории», то зачем было нужно 14 января «скручивать» на них пробег?!

Что касается использования спасательных снегоходов для развлечения членами семьи губернатора, то на наш запрос в областное правительство мы получили вполне ожидаемый ответ:

Отметим, что в своем запросе мы задавали конкретные вопросы, а не высказывали предположения, и не на все свои вопросы получили ответы.

Тем не менее, соучастие в этом безобразии губернатора или его сыновей выглядит маловероятным или, как минимум, недоказанным. Возможно, чиновники среднего уровня просто прикрывали их именами свои злоупотребления. Так это или нет, покажет реакция областных властей на эту публикацию, наличие служебной проверки и ее результаты.

Мы со своей стороны постараемся продолжить расследование этой истории. Надеемся, что генеральная прокуратура РФ окажет нам в этом посильную помощь.