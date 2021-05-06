В Вологде ветром вырвало с корнем дерево на бульваре Пирогова

06.05.2021 [Происшествия]

6 мая около 17 часов на бульваре улицы Пирогова, вблизи ее пересечения с улицей Козленской, сильным ветром вырвало из земли дерево, передает корреспондент NewsVo.

Крона дерева оказалась близко к проезжей части, однако движение не затруднено. 

Госконтракт стоимостью 62,5 млн. рублей на благоустройство бульвара на улице Пирогова в Вологде был заключен с ООО «Магистраль» в июне 2020 года. Судя по информации на сайте госзакупок, фирма стала единственным участником аукциона по поиску подрядчика. Изначально в документе было прописано, что объект должны сдать до 20 октября, позже власти назвали дату 4 ноября, однако "технический запуск" общественной зоны произошел только в середине ноября.

Как ранее сообщал NewsVo, осенью 2020 года "Магистраль" обратилась в суд, чтобы внести изменения в сроки исполнения контракта по благоустройству бульвара на улице Пирогова в Вологде. Ранее подрядчик сообщал, что причиной срыва сроков стали перебои в поставках материалов, однако, согласно решению суда, была и другая причина. Так, в июле  Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области предупредил, что часть территории бульвара, от улицы Козленской до реки Вологды расположена в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой Нижнего посада г. Вологды XVI — 1 четверть XVIII веков». Потребовалось провести дополнительные работы, согласовать ряд документов по обеспечению сохранности исторического объекта. На это ушло время. Суд учел доводы «Магистрали» и внес изменения в контракт, что позволило фирме Павла Волкова избежать штрафных санкций за срыв сроков ремонта. 

 

 

Фото Newsvo

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