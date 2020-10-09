Благоустройство бульвара на улице Пирогова в Вологде не успеют завершить в срок

ООО «Магистраль» не успеет в срок завершить благоустройство бульвара на улице Пирогова. Изначально в контракте было прописано, что объект должны сдать до 20 октября, теперь власти называют новую дату — 4 ноября.

— Выполнить в срок все, что было запланировано, к сожалению, не получится. Поставщики задерживают отправку оборудования по освещению, крышки лотков для отвода ливневых стоков. В течение двух недель, я думаю, вопросы будут решены, и до 4 ноября работы завершатся. Реконструкцию бульвара на улице Пирогова будем держать на контроле до тех пор, пока работы не закончатся полностью. Немного времени осталось до того момента, когда вологжане получат улицу, где будет приятно прогуливаться и отдыхать, — сказала депутат ЗСО Марина Денисова, которая 8 октября в составе комиссии проверила, как идет реконструкция бульвара.

Протяженность пешеходной аллеи составляет 1 км. Реконструкцию начали с участка под названием «Школьный» от Чехова до Ветошкина, который располагается рядом со школой № 5, чтобы по максимуму провести работы до начала учебного года.

— На данный момент мы уже перешли за улицу Герцена, кладем там тротуарную плитку — основание подготовлено, установлена бортовая плитка. От улицы Козленской до Советского проспекта на 80% выполнена работа по установке бортовых камней. Осталось сделать съезды. Обсуждаем этот вопрос с жителями, потому что они просят оставить автомобильные карманы, — цитирует пресс-служба ЗСО представителя подрядной организации Игоря Титова.

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт стоимостью 62,5 млн. рублей на благоустройство бульвара на улице Пирогова в Вологде заключен с ООО «Магистраль». Судя по информации на сайте госзакупок, фирма стала единственным участником аукциона по поиску подрядчика.