Благоустройство бульвара на улице Пирогова в Вологде не успеют завершить в срок

09.10.2020 [Общество]

ООО «Магистраль» не успеет в срок завершить благоустройство бульвара на улице Пирогова. Изначально в контракте было прописано, что объект должны сдать до 20 октября, теперь власти называют новую дату — 4 ноября. 

— Выполнить в срок все, что было запланировано, к сожалению, не получится. Поставщики задерживают отправку оборудования по освещению, крышки лотков для отвода ливневых стоков. В течение двух недель, я думаю, вопросы будут решены, и до 4 ноября работы завершатся. Реконструкцию бульвара на улице Пирогова будем держать на контроле до тех пор, пока работы не закончатся полностью. Немного времени осталось до того момента, когда вологжане получат улицу, где будет приятно прогуливаться и отдыхать, — сказала депутат ЗСО Марина Денисова, которая 8 октября в составе комиссии проверила, как идет реконструкция бульвара.

Протяженность пешеходной аллеи составляет 1 км. Реконструкцию начали с участка под названием «Школьный» от Чехова до Ветошкина, который располагается рядом со школой № 5, чтобы по максимуму провести работы до начала учебного года.

— На данный момент мы уже перешли за улицу Герцена, кладем там тротуарную плитку — основание подготовлено, установлена бортовая плитка. От улицы Козленской до Советского проспекта на 80% выполнена работа по установке бортовых камней. Осталось сделать съезды. Обсуждаем этот вопрос с жителями, потому что они просят оставить автомобильные карманы, — цитирует пресс-служба ЗСО представителя подрядной организации Игоря Титова.

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт стоимостью 62,5 млн. рублей на благоустройство бульвара на улице Пирогова в Вологде заключен с ООО «Магистраль». Судя по информации на сайте госзакупок, фирма стала единственным участником аукциона по поиску подрядчика.

 

 

Тэги: ООО Магистраль, бульвары, благоустройство
Фото пресс-службы Законодательного собрания Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 30 ноября
56 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
Из-за роста заболевших COVID-19 Череповец вернется к профилактическим мерам первой волны
Пьяный житель Волгограда устроил погром в сауне в Череповце
В Вологде расследуют убийство 58-летней работницы котельной
09.10.2020 [Общество]

Оперштаб сообщил о четырех погибших пациентах с коронавирусом в Вологодской области

1873
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Памятник экс-мэру Москвы Юрию Лужкову планируют поставить в Великом Устюге
Житель Тарноги пришел в отдел полиции с крокодилом в сумке
В Череповце суд на 200 тысяч рублей оштрафовал магазин за махинации при продаже алкоголя
«Ростерминалуголь» купил половину элитного охотничьего хозяйства в Тарногском районе
Департамент лесного комплекса попросил Сямженский лесхоз учесть интересы жителей деревни Монастырской
Современный кинозал оборудуют в доме культуры в Кадуе
В Вологде два подростка пытались украсть из магазина десять банок энергетика
 
09.10.2020 [Общество]

Дизайнер Татьяна Соколова: «Хочется донести вспышку цвета»

573
0
09.10.2020 [БлогоVO]

Подняли пенсионный возраст. Теперь требуют трудовую деятельность

399
0
09.10.2020 [Обзор Прессы]

Все, что вы хотели узнать у врачей о коронавирусе

107
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика