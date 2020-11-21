Замечания вологжан к благоустройству бульвара на улице Пирогова будут принимать в течение месяца

В Вологде 21 ноября прошел «технический запуск» обновленного бульвара на улице Пирогова. В мероприятии приняли участие архитекторы, проектировщики, представители городской администрации и ООО «Магистраль», а также местные жители.

— Мы здесь для того, чтобы оценить объем выполненных работ, запустить процесс приемки и сбора обратной связи от горожан, — пояснила советник мэра Вологды по развитию городской среды, куратор Лаборатории городской среды Надежда Снигирева.

Надежда провела для участников встречи экскурсию по отремонтированному в рамках программы «Городская среда» бульвару. По задумке проектировщиков, он разделен на четыре участка: «Парадный», «Домашний», «Сентиментальный» и «Школьный», которые отражают особенности территории.

— «Парадный» (ред. от Советского проспекта до улицы Козленской) — это такая комфортная, входная зона на бульвар. Здесь у нас просто минимум всяких скамеек, это связано с тем, что местные жители были против. Ранее здесь люди выпивали под окнами дома, жители жаловались. Поэтому в основном площадь сидения, скамейки, она сформирована у Макси, от окон жилых домов они максимально удалены. Все четыре части бульвара очень разные, и где-то мы подстраивались, не ставили лишние скамейки. Где-то, где у нас позволяет место, и там раньше принято было прогуливаться и люди сидели, они, наоборот, появляются. А там, где школа и где находится у нас роддом, там сделаны две школьные площади, чтобы детям было комфортно и безопасно там находиться, — пояснила Снигирева.

Скамейки на бульваре сделаны местными производителями. Антивандальный бетон прикрыт деревянными накладками. Есть варианты скамеек со спинками и без. У пешеходных переходов вместо установки заборов посадили кусты (новый ГОСТ это позволяет), они будут подстригаться, чтобы пересекающих проезжую часть людей было хорошо видно. В рамках благоустройства было проведено озеленение всего бульвара - на нем высадили новые кустарники и деревья.

— Мы старались высаживать деревья и кустарники побольше, а не «палочки». Потому что иначе мы бы очень долго ждали, пока они вырастут. Я помню, что очень много было вопросов, почему высаживали в такую погоду (ред. — их высаживали в конце октября — начале ноября). Это странно, но растения с закрытой корневой системой можно сажать даже в снег, потому что они хорошо приживаются. Растение находится в спящем состоянии, у него уже опали листья. Оно проснется потом на новом месте и будет хорошо приживаться. На все озеленение есть гарантия подрядчика, и если что-то пойдет не так, лужа у нас где-то будет стоять, кустик погибнет, это все будет заменено по гарантии, — отметила Снигирева.

На «Домашнем» участке (от улицы Козленской до улицы Герцена), вымощенном разноцветной плиткой, кроме скамеек и необычных красных фонарей-«торшеров», есть «переговорные» трубки. Это развлечение для детей: если с одной стороны трубы что-то шепотом сказать, слова будут хорошо слышны на другом ее конце.

На столиках возле скамеек установили металлические шахматные доски, по словам Снигиревой, "чтобы сценарии здоровые вытесняли сценарии маргинальные".

На каждом из участков установлены информационные стенды с QR-кодами. Зашифрованные в них ссылки будут вести на сайт бульвара, на котором планируют выложить аудиоэкскурсии по бульвару. Их сейчас готовят гиды вологодского бюро "Вокруг да около".

«Сентиментальный» — участок возле роддома на улице Пирогова. Сирень, за которую переживали местные жители, в рамках работ по благоустройству сохранили. У кустов подрезали старые ветки, привели их в порядок.

— Пешеходный переход здесь оформлен индикаторами специальными, которые для слабовидящих людей заметны и предупреждают их о «зебре», — говорит Надежда.

На «Школьном» участке благоустроили ивовую аллею. Парковку у деревьев убрали, оборудовав прогулочную зону, над которой повесили гирлянду.

Настил приподнят над землей, устроен на металлических сваях. Здесь удобная школьная площадь с пиксельным амфитеатром и интересными светильниками в виде деревьев.

Работы по благоустройству пока не приняты городской администрацией - в течение месяца будет идти сбор замечаний и идей от горожан по поводу выполненного благоустройства. Пожелания и предложения можно направлять в группу «Бульвар на Пирогова» в социальной сети.

- Очень интересная работа, командная работа, первый такой опыт не только для Вологды, но, думаю, для всей области. Это общественное пространство в Вологде сформировано с принципиально новым комплексным подходом, это первый настолько глубоко проработанный проект с учетом большинства мнений. Тема комфортной городской среды очень актуальна в нашем городе. Я обращаюсь ко всем жителям нашего города и прошу бережно относиться ко всему тому, что было сдедано здесь. Беречь и любить это городское пространство, - отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт стоимостью 62,5 млн. рублей на благоустройство бульвара на улице Пирогова в Вологде был заключен с ООО «Магистраль» в июне 2020 года. Судя по информации на сайте госзакупок, фирма стала единственным участником аукциона по поиску подрядчика. Изначально в контракте было прописано, что объект должны сдать до 20 октября, позже власти назвали дату 4 ноября, однако и к этой дате не удалось завершить благоустройство. ООО «Магистраль» планирует через суд изменить сроки исполнения контракта. Это поможет подрядчику избежать штрафных санкций.