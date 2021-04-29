В Белозерске с отремонтированного в прошлом году мемориала павшим воинам отваливается плитка

Жители Белозерска сообщают о дефектах, обнаруженных после ремонта мемориала павшим воинам в парке Победы.

— Так, между цветниками и стелой появилась щель в 2 см. Это говорит о том, что стела с именами погибших воинов — белозер дала крен в сторону вала на 2 см у основания. Памятник солдату с девочкой на руках ушел в землю примерно на 3 — 5 см. Под отвалившейся облицовочной плиткой можно увидеть пустоты, отсутствие связывающего материала, — пишет Анатолий Столяров в группе On-line Белозерск.

В администрации района пояснили, что основание постамента памятника советскому солдату с девочкой на руках не разбиралось, а было лишь усилено железобетонной плитой (фундаментом).

— Как следствие просадка памятника невозможна. Что касается просадки брусчатки возле памятника, она возможна как следствие большого объема выбранного грунта и обратной засыпки. Деформационный шов раскрывшийся между Стеллой и цветниками, образовался в следствии разного заложения фундамента. Под стелой с именами воинов-белозер капитальный, основательный, монолитный фундамент, представляющий из себя железобетонную плиту, — комментируют чиновники.

Поскольку объект находится на гарантии, ООО «Гудлен», выполнявшее работы, должно будет до 9 мая устранить все дефекты.

Ранее NewsVo сообщал, что в Белозерске при реконструкции Парка Победы снесли стелу павшим воинам, ранее признанную выявленным объектом культурного наследия. По данному факту региональный комитет по охране памятников начал административное расследование. Позже ведомство подало иск в суд с требованием привлечь чиновников к ответственности по ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). За допущенные в ходе этих работ нарушения руководителя администрации Белозерска оштрафовали на 20 000 рублей. Кроме того, выяснилось, что утрачены капсулы с землей с мест гибели воинов-белозерцев.

В ходе прямой линии губернатора осенью 2020 года глава Белозерска заявил, что 84% жителей довольны «обновленным обликом мемориала» павшим воинам, а без сноса старой стелы нельзя было построить новую.

«Мемориальный комплекс погибших воинов — белозер в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» расположен в Парке Победы города Белозерска, заложенном в 1965 году. 9 мая 1969 года здесь открыли скульптуру солдата с девочкой на руках. В 1970 году в Парке Победы установлена стела с именами более 800 погибших белозерских воинов. В 1975 году в парке Победы зажгли «Вечный огонь» и заложили 53 капсулы с землей из городов и районов, которые защищали и освобождали уроженцы Белозерского района.