Глава Белозерска заявил, что 84% жителей довольны «обновленным обликом мемориала» павшим воинам

15.10.2020 [Общество]

Вопрос о сносе мемориала павшим воинам в Белозерске обсудили в ходе прямой линии губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Он позвонил главе Белозерского района Евгению Шашкину. Тот рассказал, что работы на памятнике уже завершены, и большинство местных жителей их одобряют.

— Мы проводили социальные опросы в соцсетях, и многие жители наоборот, 84% жителей Белозерского района, довольны обновленным обликом мемориала. Но без разрушения, без сноса старого, обветшавшего, невозможно было построить новый. А тот, старый, необходимо было сносить, потому что он уже был аварийный, — говорит Шашкин.

Он также отметил, что подрядчик оперативно устранил все замечания, которые у проверяющих были к объекту. Три года будет действовать гарантия на проведенные работы.

Ранее NewsVo сообщал, что в Белозерске при реконструкции Парка Победы снесли стелу павшим воинам, ранее признанную выявленным объектом культурного наследия. По данному факту региональный комитет по охране памятников начал административное расследование. 

«Мемориальный комплекс погибших воинов — белозер в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» расположен в Парке Победы города Белозерска, заложенном в 1965 году. 9 мая 1969 года здесь открыли скульптуру солдата с девочкой на руках. В 1970 году в Парке Победы установлена стела с именами более 800 погибших белозерских воинов. В 1975 году в парке Победы зажгли «Вечный огонь» и заложили 53 капсулы с землей из городов и районов, которые защищали и освобождали уроженцы Белозерского района.

Тэги: мемориал

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