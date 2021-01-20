Руководителя администрации Белозерска оштрафовали за снос мемориала павшим воинам

20.01.2021 [Общество]

19 января Вологодский городской суд рассмотрел иск Комитета по охране объектов культурного наследия области к руководителю администрации Белозерска Галине Бубновой. Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде штрафа в 20 000 рублей. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Белозерске при реконструкции Парка Победы снесли стелу павшим воинам, ранее признанную выявленным объектом культурного наследия. По данному факту региональный комитет по охране памятников начал административное расследование. Позже ведомство подало иск в суд с требованием привлечь чиновников к ответственности по  ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

В ходе прямой линии губернатора осенью 2020 года глава Белозерска заявил, что 84% жителей довольны «обновленным обликом мемориала» павшим воинам, а без сноса старой стелы нельзя было построить новую. 

«Мемориальный комплекс погибших воинов — белозер в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» расположен в Парке Победы города Белозерска, заложенном в 1965 году. 9 мая 1969 года здесь открыли скульптуру солдата с девочкой на руках. В 1970 году в Парке Победы установлена стела с именами более 800 погибших белозерских воинов. В 1975 году в парке Победы зажгли «Вечный огонь» и заложили 53 капсулы с землей из городов и районов, которые защищали и освобождали уроженцы Белозерского района.

— Сейчас Комитетом готовится еще один иск в суд за изменение облика воинского Мемориала. В полиции решается вопрос по возбуждению уголовного дела по статье 243 УК РФ Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей, — сообщает группа Online Белозерск. 

Тэги: охрана наследия

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