Суды в Вологодской области будут работать с 4 по 7 мая

С 4 по 7 мая Вологодский областной суд, районные суды и мировые судьи региона будут рассматривать все ранее назначенные дела. Об этом 29 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов.

Ранее NewsVo сообщает, что дни с 1 по 10 мая будут в России нерабочими. Президент Владимир Путин согласился с соответствующим предложением Роспотребнадзора. Школы, детсады, техникумы и колледжи в Вологодской области с 4 по 7 мая работать не будут, однако в дошкольных учреждениях будут функционировать дежурные группы.