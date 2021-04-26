С 4 по 7 мая в детсадах Вологодской области будут функционировать дежурные группы

26.04.2021 [Общество]

Школы, детсады, колледжи и техникумы не будут работать в период с 4 по 7 мая. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Вологодской области заявил Олег Кувшинников. 

— С учетом того, что часть жителей области проведет эти дни на рабочих местах, руководителям дошкольных образовательных организаций необходимо организовать работу дежурных групп в соответствии с заявленной потребностью. Прошу руководителей тех предприятий, которые продолжат работу, а это предприятия жизнеобеспечения и непрерывного цикла, оформить соответствующие заявки в управление образования. Для того, чтобы мы зарезервировали количество воспитателей, — отметил Кувшинников.

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Тэги: детсады

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