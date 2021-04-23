Дни между майскими праздниками в России сделают нерабочими

Дни с 1 по 10 мая будут в России нерабочими. Президент Владимир Путин согласился с соответствующим предложением Роспотребнадзора.

По словам главы ведомства Анны Поповой, это правильно «в условиях нынешней эпидемиологической ситуации»: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.

«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19», — цитирует слова президента Лента.ру.

Соответствующий указ Путин пообещал подписать сегодня, 23 апреля.

Ранее NewsVo сообщал, что изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая (в связи Праздником весны и труда) и с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы).