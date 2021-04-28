43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

28.04.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции, 65 человек выздоровела, четверо умерли. Такие данные 28 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 747 пациентам. Большая часть из них  — 41 775 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 994 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области вновь продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса - до 31 мая. Соответствующее заявление на оперштабе 26 апреля сделал губернатор Олег Кувшинников. Из-за угрозы распространения COVID-19 в регионе отменяются первомайские демонстрации, шествий и парадов на 9 мая также не будет. 

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

Несанкционированная акция в поддержку Навального прошла на площади Революции в Вологде
Ежемесячные выплаты детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будут введены 1 июля
На парковке у ТЦ «Мармелад» в Вологде дерево упало на машины
Вологодский губернатор прокомментировал новости о ликвидации УОМЗ имени Верещагина
Предпринимателя из Череповца, продававшего фигурки Ждуна, оштрафовали на 5,2 млн рублей
«Митсубиси», «Рено» и машина скорой помощи столкнулись в центре Вологды
Вологодский губернатор рассказал, кто не будет отдыхать в майские «нерабочие» дни
Евгения Доможирова арестовали на 20 суток за призывы участвовать в митинге 21 апреля
Власти Вологды заявили, что Яна Троянова сама отказалась от предлагаемых площадок для съемки в городе
Эксперт рассказал, как будут оплачиваться объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая

Последние новости

В Кадуйском районе пьяный пенсионер угнал машину и попал в ДТП

Инцидент произошёл 28 марта. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. По делу об угоне проводится проверка.

7
0

В майские праздники в Тотьме пройдут сборные экскурсии к достопримечательностям

NewsVo публикует график работы музеев и экскурсий

110
0

В Череповце оштрафовали прораба, по вине которого погиб рабочий

Инцидент произошёл 17 августа 2020 года. На потерпевшего наехал мостовой кран.

179
0

Коронавирусный кризис не коснулся: депутаты Вологодской и Череповецкой гордум отчитались о своих доходах

В Вологодской городской думе самыми богатыми депутатами оказались Алла Климова и Константин Шепель. Самый большой доход среди народных избранников Череповецкой гордумы у Павла Филимонова и Олега Рязанова.

435
0

«Северсталь» купит 20% крупного трубного предприятия

Речь идет об ООО «Производственное объединение „Нижне-Волжский Трубный завод“ (НВТЗ)

268
0

Жителя Бабаево будет судить за угрозы убийством и истязание бывшей жены

Его также обвиняют в грабежах и краже чужого кошелька

262
0

Названы суммы объявленных президентом выплат в Вологодской области

О способах подачи заявлений объявят дополнительно после проработки нормативных актов

364
0

Вологжане могут преодолеть часть пути до Москвы автобусом, а затем поездом

С 1 мая возобновляются мультимодальные перевозки по маршруту Вологда – Ярославль - Москва, время в пути - семь часов

555
0

Мурманскому производителю масла запретили упоминать Вологодскую область на упаковках

Предприниматель производил сливочное масло с обозначением «Вологодская область Крестьянское МАСЛО сливочное»

293
0

Фотосушка – обмен фотографиями – пройдёт в Вологде 1 мая

Принять участие в мероприятии сможет бесплатно любой желающий

219
0

12 умных пешеходных переходов установят в Вологде около школ и детских садов

Такой переход состоит из информационного табло, системы распознавания пешеходов, а также голосового сопровождения

239
0

Горячую и холодную воду отключат на сутки в микрорайоне Ковырино в Вологде

Причина - ремонт аварийных сетей

1003
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кадуйском районе пьяный пенсионер угнал машину и попал в ДТП
В майские праздники в Тотьме пройдут сборные экскурсии к достопримечательностям
В Череповце оштрафовали прораба, по вине которого погиб рабочий
43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Коронавирусный кризис не коснулся: депутаты Вологодской и Череповецкой гордум отчитались о своих доходах
«Северсталь» купит 20% крупного трубного предприятия
Жителя Бабаево будет судить за угрозы убийством и истязание бывшей жены
 
28.04.2021 [Общество]

Коронавирусный кризис не коснулся: депутаты Вологодской и Череповецкой гордум отчитались о своих доходах

435
0
28.04.2021 [БлогоVO]

Просто любопытная находка. На документе 1845 года о Крохинской ратуши поверху написан список людей и их должности уже в 1933 году

48
0
27.04.2021 [Обзор Прессы]

«Назначенное лечение и тактику наблюдения нельзя считать оптимальными»

333
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика