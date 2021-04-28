43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции, 65 человек выздоровела, четверо умерли. Такие данные 28 апреля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 747 пациентам. Большая часть из них — 41 775 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 994 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодской области вновь продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса - до 31 мая. Соответствующее заявление на оперштабе 26 апреля сделал губернатор Олег Кувшинников. Из-за угрозы распространения COVID-19 в регионе отменяются первомайские демонстрации, шествий и парадов на 9 мая также не будет.