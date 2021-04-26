Первомайские демонстрации в Вологодской области не состоятся из-за коронавируса

Массовые мероприятия в честь Дня солидарности трудящихся и Дня Победы в Вологодской области не будут проводиться из-за угрозы распространения коронавируса.

— Профсоюзами принято решение изменить формы проведения профсоюзных акций в день солидарности трудящихся 1 мая. Вместо этого профсоюзы проведут интерактивную интернет-акцию и подпишут первомайскую резолюцию. Все массовые мероприятия в День победы будут перенесены до момента стабилизации эпидемиологической ситуации. В связи с тем, что в регионах РФ действует режим повышенной готовности, массовые мероприятия запрещены, а наши старшие 65+ находятся на самоизоляции. Общероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 15 часов в онлайн-формате, — пояснил губернатор Олег Кувшинников.

Он также отметил, что мероприятия в залах разрешены, но должны проводиться с учетом шахматной рассадки зрителей и соблюдением социального дистанцирования. Кувшинников также призвал не привлекать на такие мероприятия жителей старше 65 лет.