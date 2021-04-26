Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлен до 31 мая

26.04.2021 [Общество]

В Вологодской области вновь продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее заявление на оперштабе 26 апреля сделал губернатор Олег Кувшинников. 

По его словам, в регионе продолжает действовать масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий. Он также отметил, что мероприятия в залах разрешены, но должны проводиться с учетом шахматной рассадки зрителей и соблюдением социального дистанцирования. Кувшинников также призвал не привлекать на такие мероприятия жителей старше 65 лет. 

Ранее NewsVo сообщал, что массовые мероприятия в честь Дня солидарности трудящихся и Дня Победы в Вологодской области не будут проводиться из-за угрозы распространения коронавируса.

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

Несанкционированная акция в поддержку Навального прошла на площади Революции в Вологде
Ежемесячные выплаты детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет будут введены 1 июля
Циклон принесет в Вологодскую область похолодание и осадки
На парковке у ТЦ «Мармелад» в Вологде дерево упало на машины
Главу «Движения «Вместе» Евгения Доможирова заподозрили в призывах к участию в несанкционированном митинге
Предпринимателя из Череповца, продававшего фигурки Ждуна, оштрафовали на 5,2 млн рублей
«Митсубиси», «Рено» и машина скорой помощи столкнулись в центре Вологды
Евгения Доможирова арестовали на 20 суток за призывы участвовать в митинге 21 апреля
Власти Вологды заявили, что Яна Троянова сама отказалась от предлагаемых площадок для съемки в городе
Эксперт рассказал, как будут оплачиваться объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая

Последние новости

Вологодский губернатор прокомментировал новости о ликвидации УОМЗ имени Верещагина

По словам Кувшинникова, сейчас завод хотят объединить с Вологодской молочнохозяйственной академией имени Верещагина

880
0

Вологжанка через суд расторгла договор покупки прибора для поддержания здоровья пенсионеров

С продавца в её пользу взыскано больше 120 тысяч рублей

337
0

Прививочные пункты для вакцинации от коронавируса откроют с 1 мая на базе восьми ТЦ в Вологде и Череповце

В Вологде это «Мармелад», «Рио», «ЦУМ», «Апельсин», в Череповце — «Вега», «Новый век», «Интерсити» и городской колхозный рынок в Индустриальном районе

497
0

Череповчанин нашёл в ночном клубе банковскую карту и оплатил ей покупки

Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно

376
0

Вологодский губернатор рассказал, кто не будет отдыхать в майские «нерабочие» дни

Это сотрудники организаций непрерывного цикла и организации жизнеобеспечения

1353
0

В Вологодской области определили даты проведения «последних звонков» для 9 и 11 классов

Выпускные в детсадах пройдут с 17 мая по 1 июня

530
0

В Грязовецком районе пьяный мужчина угнал чужую машину и уехал в райцентр

Сотрудники ДПС задержали его по горячим следам

348
0

Система здравоохранения Вологодской области в нерабочие майские дни будет функционировать «в штатном режиме»

Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников

512
0

Первомайские демонстрации в Вологодской области не состоятся из-за коронавируса

Массовые мероприятия в регионе по-прежнему запрещены

549
0

С 4 по 7 мая в детсадах Вологодской области будут функционировать дежурные группы

Школы и колледжи работать не будут 

666
0

Пенсионер из Череповецкого района пустил в дом незнакомца, а тот украл с его карты 8 тысяч рублей

Мужчина убедил потерпевшего, что замёрз и проголодался, и тот пустил его переночевать

296
0

Обладатель премии «Оскар», мультипликатор Александр Петров представит свои работы в Вологде 29 апреля

Выставка «Александр Петров. Живопись, графика, анимация» откроется в Доме Корбакова

271
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский губернатор прокомментировал новости о ликвидации УОМЗ имени Верещагина
Вологжанка через суд расторгла договор покупки прибора для поддержания здоровья пенсионеров
Прививочные пункты для вакцинации от коронавируса откроют с 1 мая на базе восьми ТЦ в Вологде и Череповце
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлен до 31 мая
Череповчанин нашёл в ночном клубе банковскую карту и оплатил ей покупки
Вологодский губернатор рассказал, кто не будет отдыхать в майские «нерабочие» дни
В Вологодской области определили даты проведения «последних звонков» для 9 и 11 классов
 
22.04.2021 [Экономика]

Удар в спину: как коронакризис превратил мебель в непозволительную роскошь

2052
0
26.04.2021 [БлогоVO]

Бесшумно убивали, кидали в кузов и везли в Сандармох закапывать

3
0
23.04.2021 [Обзор Прессы]

Собственники жилья стали лояльнее к арендаторам

637
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика