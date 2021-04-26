Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлен до 31 мая

В Вологодской области вновь продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее заявление на оперштабе 26 апреля сделал губернатор Олег Кувшинников.

По его словам, в регионе продолжает действовать масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий. Он также отметил, что мероприятия в залах разрешены, но должны проводиться с учетом шахматной рассадки зрителей и соблюдением социального дистанцирования. Кувшинников также призвал не привлекать на такие мероприятия жителей старше 65 лет.

Ранее NewsVo сообщал, что массовые мероприятия в честь Дня солидарности трудящихся и Дня Победы в Вологодской области не будут проводиться из-за угрозы распространения коронавируса.