В Шексне ветром сорвало крышу с пятиэтажки на улице Труда

Вечером 23 апреля штормовым ветром с пятиэтажки на улице Труда, 13 в Шексне сорвало крышу. По данным районных властей, пострадавших в результате инцидента нет. Повреждены несколько припаркованных во дворе дома автомобилей.

Изначально предполагалось, что в результате инцидента мог пострадать ребенок, однако позже, как пишет районная газета "Звезда", его нашли и выяснилось, что в момент события он был в гостях.

Как сообщил глава Шекснинского района Виктор Кузнецов, после инцидента на месте работали аварийные службы, проводили очистку придомовой территории от обломков металлоконструкции.

Момент обрушения крыши попал на камеры видеонаблюдения, пишет портал "Город Во". Видно, как с парковки, на которую через секунду рухнет металлическая кровля, отъезжает автомобиль. Только чудом водитель не пострадал.