Алексей Навальный прекратил голодовку, которая длилась 24 дня

23.04.2021 [Общество]

Алексей Навальный прекратил голодовку, которая длилась 24 дня. Об этом он сообщил 23 апреля на своей странице в Instagram.

– …Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: «А можно мне узнать мой диагноз?» и «Могу ли посмотреть собственную медкарту?» – пишет Алексей. – Спасибо вам - сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.

Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания…

… Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее…

Ранее NewsVo рассказывал, что 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии.

31 марта Алексей Навальный, находясь в колонии во Владимирской области, объявил голодовку. Он требовал, чтобы к нему допустили приглашенного врача.

– 15 апреля лечащие врачи Навального заявили о «резко отрицательной» динамике анализов политика. В адрес президента РФ Владимира Путина с требованием допустить врачей к Навальному открытые письма начали публиковать деятели искусств, политики, журналисты и правозащитники. Сейчас политик находится в областной больнице города Владимира, – сообщает Znak.com.

21 апреля во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста. В Вологде люди вышли на площадь Революции в поддержку Навального. Всего, по данным ОВД-Инфо, на акциях протеста по стране в этот день были задержаны 1782 человека.
 

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