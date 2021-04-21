Несанкционированная акция в поддержку Навального прошла на площади Революции в Вологде

21.04.2021 [Общество]
Несанкционированная акция в поддержку Навального прошла на площади Революции в Вологде

Десятки людей 21 апреля приняли участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Вологде. Митинг состоялся на площади Революции. 

Полицейские, автозак с надписью "Росгвардия" и два автобуса появились у площади еще за час до запланированного начала акции. В автобусах были видны пассажиры в камуфляже.

К 19.00, несмотря на дождь, на площадь начали стягиваться люди. Примерно полчаса участники акции стояли молча, переговариваясь между собой. Оживление вызвала женщина с двумя собаками.

— Эти тоже протестуют? — спросила у нее стоящая рядом вологжанка.

— Да! — ответила женщина с собаками. — За Навального!

— Молодец! Может, он что-нибудь гафкнет, а то никто ничего не говорит. Мы пенсионеры, молчим, а молодые ничего не говорят, — сказала участница акции.

— А зачем что-то говорить? — отозвался стоящий рядом молодой человек, — Все и так понятно!

Через некоторое время люди на площади начали сканировать лозунги. Первым был «Свободу политзаключенным!», «Личного врача Навальному!», «Россия будет свободной!», «Россия будет счастливой!», «Убийц и отравителей к ответу!», «Нет репрессивным законам», «Путина в отставку!». 

«Посмотрите, возле площади стоят автобусы ПАТП, в них люди. Эти люди, по-любому, вышли в ночную смену, им там заплатят 2000 рублей, может быть. Но на эти деньги, которые были потрачены на то, чтобы этих людей сюда собрать, вырвать их из дома, вот на эти деньги можно было бы привести в порядок нашу центральную площадь, ну, что, б****, это такое», — высказался вышедший из толпы мужчина (корреспондент NewsVo видел, как позже двое полицейских его увели в один из стоявших на площади автобусов).

Примерно через час после начала акции полицейские через громкоговорители начали предупреждать участников о том, что их публичное мероприятие не было согласовано с администрацией Вологды и поэтому незаконно. В ответ послышалось "Мы не боимся", "Мы имеем право" и "Статья 31 Конституции". 

Тем не менее, количество протестующих начало постепенно уменьшатся. К девяти часам вечера на площади оставалось пара десятков человек.

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту NewsVo сообщили, что пока не располагают информацией о том, был ли кто задержан в ходе акции. 

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский городской суд арестовал лидера «Движения „Вместе“ Евгения Доможирова на 20 суток за призывы к участию в несанкционированном митинге 21 апреля.

Фото и видео NewsVo

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