Евгения Доможирова арестовали на 20 суток за призывы участвовать в митинге 21 апреля

21.04.2021 [Общество]

Вологодский городской суд арестовал лидера «Движения „Вместе“ Евгения Доможирова на 20 суток за призывы к участию в несанкционированном митинге. Об этом в Twitter сообщила его жена, Ольга Доможирова. 

— Евгению Доможирову дали 20 суток за то, что он якобы на сегодняшнюю акцию людей приглашал, — заявил на своей странице в соцсети защитник Роман Морозов. Он назвал решение «заведомо незаконным».

Призывом посчитали видео, размещенное на его странице в соцсети, записанное еще в начале апреля и опубликованное накануне. В нем Доможиров говорит о том, что в случае объявления всероссийской акции протеста выходить нужно на площадь Революции. Кроме того, как призыв расценили фотографию площади Революции, опубликованной на странице активиста. 

Ранее NewsVo рассказывал, что 20 апреля машину главы „Движения ‚Вместе‘ Евгения Доможирова заблокировали на выезде с парковки торгового центра на Окружном шоссе. На него составили протокол по ч. 8 статьи 20.2 КоАП РФ — повторное нарушение правил организации публичных мероприятий. В итоге Доможиров вместе со своим сыном Максимом оказались в отделении полиции, где на Максима, который вел стрим с места событий, составили протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Как сообщил Доможиров-старший в Twitter, сегодня суд оштрафовал молодого человека на 2000 рублей.

Ольга Доможирова также сообщила, что из-за ареста будет сорвана запланированная реабилитация их дочерей в подмосковном центре. Девочки должны были туда прибыть вместе с мамой и папой утром 22 апреля. 

 

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