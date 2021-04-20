Главу «Движения «Вместе» Евгения Доможирова заподозрили в призывах к участию в несанкционированном митинге

20 апреля машину главы «Движения «Вместе» Евгения Доможирова заблокировали на выезде с парковки торгового центра на Окружном шоссе. Изначально полицейские требовали, чтобы он проследовал с ними в отдел МВД для составления протокола по ч. 8 статьи 20.2 КоАП РФ — повторное нарушение правил организации публичных мероприятий. Доможиров попросил дождаться своего защитника. Когда на место прибыл юрист Роман Морозов, протокол решили составить на месте. Доможиров хотел заявить ходатайство о допуске защитника, но протокол к тому времени уже был составлен.

Ранее в этот же день активисту вручили предостережение о недопустимости нарушения закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Полицейским Доможиров сообщил, что не является организатором митинга 21 апреля в Вологде.

Фото из Телеграм-канала Евгения Доможирова

Ранее NewsVo сообщал, что соратники политика Алексея Навального объявили дату новой несанкционированной акции протеста - 21 апреля. Митинги пройдут в один день с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. 19 апреля УМВД России по Вологодской области распространило в СМИ пресс-релиз, в котором предостерегает жителей региона от участия в несанкционированных акциях.

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