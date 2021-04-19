УМВД по Вологодской области предупредило об ответственности за участие в несанкционированных митингах

УМВД России по Вологодской области распространило в СМИ пресс-релиз, в котором предостерегает жителей региона от участия в несанкционированных акциях.

— На некоторых интернет-ресурсах, а также социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях на территории Вологодской области, — говорится в сообщении.

Полицейские обращают внимание, что в регионе продолжают действовать ограничительные меры по коронавируса. В сообщении также говорится, что, согласно закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

— УМВД России по Вологодской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка.

— Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности, — сообщает УМВД.

Ранее NewsVo сообщал, что соратники политика Алексея Навального объявили дату новой несанкционированной акции протеста - 21 апреля. Митинги пройдут в один день с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию.