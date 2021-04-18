Сторонники Навального объявили дату новой акции протеста - 21 апреля

18.04.2021 [Общество]

18 апреля соратники политика Алексея Навального объявили дату новой несанкционированной акции протеста - 21 апреля. Митинги пройдут в один день с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. 

«Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений», — заявили сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Иван Жданов и Леонид Волков в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Ранее NewsVo сообщал, что 31 марта Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии, объявил голодовку из-за того, что к нему не пускают приглашенных врачей. Политик жаловался на сильные боли в спине и ноге.   Лечащие врачи Навального заявили, что у него развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию — 7,1 ммоль/л), и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца. 18 апреля стало известно, что Бенедикт Камбербэтч, Том Йорк, Нил Гейман и еще более 70 западных актеров, музыкантов и писателей призвали Путина допустить врача к Навальному.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии. С учетом домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, срок лишения свободы для политика составит 2 года и 8 месяцев.

Навального доставили в отдел полиции в Химках после задержания в аэропорту «Шереметьево» 17 января. Политик успел пройти паспортный контроль по прилете из Германии, а получить результат теста на коронавирус он не успел. Поэтому заседание суда по мере пресечения решили провести прямо в отделе полиции, а доступ в помещение, где проходил суд, был ограничен.

Химкинский городской суд  на заседании в отделе полиции арестовал политика Алексея Навального до 15 февраля. С таким ходатайством выступила ФСИН. Ведомство сообщило, что политик с 29 декабря 2020 года находится в розыске за нарушения условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше». 

«В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, — сообщает ФСИН. 

Осужденный условно Навальный обязан был отмечаться в инспекции. Вызовы политика, как отмечают в ведомстве, были приостановлены на время лечения в клинике «Шарите» в Берлине.

Отметим, в опубликованном СМИ уведомлении, подлинность которого подтвердил «Ведомостям» адвокат Навального Вадим Кобзев, политик сообщал, что находится в Берлине на амбулаторном лечении.

В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств: по версии следствия, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный — 3,5 года реального срока. Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым; правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор отменен не был.

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