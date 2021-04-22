1782 человека были задержаны в России в ходе акций протеста в поддержку Навального 21 апреля

1782 человека были задержаны в ходе акций протеста в поддержку Алексея Навального, которые прошли в России 21 апреля. Такие данные опубликованы на сайте ОВД-Инфо.

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 804 человека, в Уфе – 119, в Казани – 69. В Вологде, по данным этого сайта, задержаны 2 человека, в Череповце – 1.

Напомним, Алексей Навальный, находясь в колонии во Владимирской области, объявил голодовку. Он требует пустить к нему приглашенного врача.

21 апреля несанкционированные акции в поддержку Навального прошли во многих городах России. В Вологде сторонники Алексея вышли на площадь Революции.

