Нового директора Вологодской областной филармонии должны выбрать до конца мая

23.04.2021 [Общество]

Прием документов от кандидатов на должность директора Вологодской областной филармонии имени Валерия Гаврилина продлится до 30 апреля. Нового руководителя главной концертной организации региона выберут в ходе конкурса. С 1 по 20 мая пройдут собеседования кандидатов, результаты станут известны до 31 мая.  

— Основные квалификационные требования, которым должны соответствовать кандидаты на должность: наличие высшего профессионального образования и стажа работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Среди навыков и умений должны присутствовать руководство деятельностью организации и обеспечение ее эффективности, организация административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности, обеспечение своевременного и качественного выполнения обязательств организации, создания условий для развития материально-технической базы учреждения и другие, — сообщает портал «Культура в Вологодской области».

Кандидат на должность директора филармонии также должен будет предоставить на конкурс свое портфолио (характеристика профессиональной деятельности, подтверждение побед или участия в профессиональных конкурсах, документы, подтверждающие наличие ученой степени, почетных званий и наград), эссе на тему текущего состояния Вологодской филармонии, концепцию развития учреждения.

Более подробная информация о конкурсе, перечень необходимых документов, сроки и место их предоставления на сайте департамента культуры и туризма.

Ранее NewsVo сообщал, что место директора филармонии стало вакантно после того, как 4 сентября прошлого года суд отстранил от этой должности Ольгу Васильеву. Обязанности руководителя с сентября исполняет Оксана Шеина.

Ее обвиняют в совершении мошенничества с использованием  служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В совершении преступления по такой же статье подозревается и начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский. 

Следствие полагает, что Осиповский и Васильева "в составе группы лиц" похитили около миллиона рублей бюджетных средств, участвуя в проведении фиктивных сделок областной филармонии. 

Нахождение под следствием, однако, не помешало Васильевой занять другой пост в культурном учреждении региона. В начале марта она стала руководителем Вологодской областной детской библиотеки.

Тэги: филармония

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