Нового директора Вологодской областной филармонии должны выбрать до конца мая

Прием документов от кандидатов на должность директора Вологодской областной филармонии имени Валерия Гаврилина продлится до 30 апреля. Нового руководителя главной концертной организации региона выберут в ходе конкурса. С 1 по 20 мая пройдут собеседования кандидатов, результаты станут известны до 31 мая.

— Основные квалификационные требования, которым должны соответствовать кандидаты на должность: наличие высшего профессионального образования и стажа работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Среди навыков и умений должны присутствовать руководство деятельностью организации и обеспечение ее эффективности, организация административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности, обеспечение своевременного и качественного выполнения обязательств организации, создания условий для развития материально-технической базы учреждения и другие, — сообщает портал «Культура в Вологодской области».

Кандидат на должность директора филармонии также должен будет предоставить на конкурс свое портфолио (характеристика профессиональной деятельности, подтверждение побед или участия в профессиональных конкурсах, документы, подтверждающие наличие ученой степени, почетных званий и наград), эссе на тему текущего состояния Вологодской филармонии, концепцию развития учреждения.

Более подробная информация о конкурсе, перечень необходимых документов, сроки и место их предоставления на сайте департамента культуры и туризма.

Ранее NewsVo сообщал, что место директора филармонии стало вакантно после того, как 4 сентября прошлого года суд отстранил от этой должности Ольгу Васильеву. Обязанности руководителя с сентября исполняет Оксана Шеина.

Ее обвиняют в совершении мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В совершении преступления по такой же статье подозревается и начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Следствие полагает, что Осиповский и Васильева "в составе группы лиц" похитили около миллиона рублей бюджетных средств, участвуя в проведении фиктивных сделок областной филармонии.

Нахождение под следствием, однако, не помешало Васильевой занять другой пост в культурном учреждении региона. В начале марта она стала руководителем Вологодской областной детской библиотеки.