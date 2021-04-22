Уволенная сотрудница роддома Вологды Любовь Васильева восстановлена на работе по решению суда

Вологодский областной суд 22 апреля своим решением обязал администрацию городского роддома восстановить на рабочем месте уволенную заведующую клинико-диагностической лабораторией Любовь Васильеву. Об этом Любовь Николаевна сообщила в редакцию NewsVo. На работе женщину должны восстановить с завтрашнего дня.

Любовь Васильеву уволили 6 ноября, по ее мнению, незаконно. Поэтому 11 ноября она вернулась в медучреждение с представителями независимого профсоюза «Альянс врачей». Васильева рассказала NewsVo, что права работников в учреждении нарушаются. К примеру, при отсутствии вытяжки в помещении лаборанты работали с метиловым спиртом и могли им отравиться. Представители профсоюза провели проверку в лаборатории, зафиксировали нарушения и пообещали передать информацию о них в правоохранительные органы. После того, как активисты покинули роддом, их начали преследовать сотрудники полиции. Они составили в отношении Анастасии Васильевой, а также еще двух сотрудников профсоюза протоколы о нарушении законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Оператора и менеджера профсоюза для этого доставляли в отдел полиции, на главу профсоюза документ составили в кафе.

Сотрудники лаборатории Вологодского городского роддома 12 ноября записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. Они требовали восстановить в должности уволенную заведующую Любовь Васильеву и обеспечить им безопасные условия труда. Видеозапись появилась в аккаунте независимого профсоюза «Альянс врачей» в Twitter. В нынешних условиях лаборанты отказались трудиться и объявили забастовку.

Позже департамент здравоохранения распространил среди журналистов комментарий главврача роддома Марины Кураповой, в котором говорилось, что помещения лаборатории приведут в порядок. А вот ответственность за отравление персонала парами метилового спирта главврач переложила на уволенную заведующую лабораторией.